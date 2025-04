Torby i koszyki wykonane z wykliny, bambusa lub rafii są najmodniejszym dodatkiem na lato 2018. Ten plażowy hit przebojem wkradł się do mody codziennej i zdobywa coraz większą popularność. Na światowych wybiegach swoją wizję tkanego koszyka prezentował niemal każdy projektant.

Jeszcze kilka lat temu wiklinowa torba była zarezerwowana jedynie na plażę. Można było wrzucić do niej ręcznik, olejek do opalania, przekąski i ulubioną książkę. Jednak obecnie popularnym modelom daleko do pierwowzoru. Teraz torebki są znacznie mniejsze, a przez to również mało praktyczne. Zmieścisz w nich jedynie telefon i kilka najpotrzebniejszych drobiazgów.

Słomiane koszyki na lato 2018

W kwestii letnich koszyków i toreb panuje pełna dowolność. Możesz zdecydować się na model z dowolnego tworzywa - bambus, rafii, wiklina. Więcej uwagi powinnaś poświęcić na wybór kształtu. Najmodniejsze są okrągłe lub geometryczne kuferki.

fot: screen Instagram; FREE

Jaki kolor wybrać? Najbardziej popularne (i najmodniejsze) są kolory natury - beże i brązy. Jeżeli nie jesteś przekonana do tej kolorystyki, możesz zdecydować się na torebkę w czarnym, białym, czerwonym, a nawet zielonym kolorze. Więcej modnych propozycji znajdziesz w naszej galerii. Zobacz koniecznie!

Jak nosić słomiane koszyki?

Ten modny dodatek najlepiej prezentuje się z sukienkami zdobionymi kwiatowym motywem, dżinsowymi kurtkami, sandałami na koturnie, białymi dżinsami czy spódnicami midi. Koszyki w naturalnych kolorach będą pasowały do wielu stylizacji. Sprawdzą się również z bardziej formalnymi zestawami. Będą świetnie współgrały ze szmizjerką, ołówkową spódnicą czy ponadczasowymi cygaretkami. W tym wypadku jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia!

