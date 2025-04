Jesteście już na etapie kompletowania sylwestrowej stylizacji? A może w szafie wisi już sukienka, a wy zastanawiacie się, jakie dodatki będą do niej pasowały? W tym roku zdecydujcie się na coś szalonego, odważnego i błyszczącego. Sylwester to doskonała okazja do modowych eksperymentów!

Stylowe kopertówki na sylwestra 2017

Praktycznie do znudzenia powtarzamy, że dodatki to bardzo ważny element stylizacji. To taka przysłowiowa wisienka na torcie! Jednak tym razem chcemy was namówić do zabawy modą i szukania nowych rozwiązań.

W naszej galerii pojawiły się śliczne torebki, które będą idealne na tę wyjątkową noc. W zestawieniu trzy rodzaje kopertówek. Pierwsze to klasyki, które powinna mieć w szafie każda z nas. Drugie to eleganckie i wyrafinowane propozycje, które będą idealnie pasowały do wieczorowych zestawów. Trzecie to ekstrawaganckie propozycje dla szalonych fashionistek.

