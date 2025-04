Sezon na śluby i wesela trwa. A ty, ile w tym roku masz tego typu uroczystości? A może sama odliczasz dni do tego ważnego wydarzenia? Niezależnie od tego czy jesteś panną młodą, druhną, mamą panny młodej czy gościem weselnym, to na pewno chcesz wyglądać tego dnia pięknie i czuć się komfortowo. To dlatego tak starannie dobieramy sukienkę, fryzurę, makijaż, torebkę i oczywiście buty, od których zależy między innymi to, czy przyjęcie weselne spędzisz na parkiecie, czy przy stole. Jak zatem wybrać buty na własny ślub? Sprawdź koniecznie i WYGRAJ voucher na zakupy do stacjonarnego sklepu Kazar! Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na końcu artykułu.

O czym należy pamiętać, wybierając buty na własny ślub?

Każda panna młoda ma nie lada problem, wybierając buty na ślub. Muszą przecież być ładne, dopasowane do sukni, eleganckie, podkreślające walory figury, a także wygodne, bo jak wiadomo, panna młoda na własnym weselu z reguły ma mało czasu, by odsapnąć. Wybierając buty ślubne, pamiętaj o 5 prostych, ale przydatnych zasadach.

1. Wysokość obcasa



Obcasy zawsze sprawiają, że nasza figura wygląda korzystniej. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić z ich wysokością. Zbyt wysokie szpilki mogą sprawić, że nie będziesz w stanie komfortowo się poruszać i tańczyć. Pamiętaj też, że zbyt duży obcas jest mało elegancki.

2. Grubość obcasa

Klasyczna szpilka, koturn, a może modny w tym sezonie słupek? Pamiętaj, że im grubszy obcas, tym stabilniej będziesz się czuć!

3. Kolor

Śnieżnobiałe, ecru, cieliste, kolorowe, lakierowane, a może matowe? Wybór jest przeogromny, dlatego dobrze się zastanów. Kolor butów powinien współgrać z ozdobami, motywem przewodnim wesela, a także suknią.

4. Fason obuwia

Panny młode zdecydowanie najczęściej decydują się na klasyczne czółenka lub sandały na szpilce. Jeśli jednak nie do końca czujesz się pewnie na obcasach, to pomyśl o koturnach. Są dziewczęce i super wygodne!

5. Czas

Kiedy kupić buty na ślub? - to pytanie zadaje sobie niejedna panna młoda. Najlepiej dokonać zakupu na etapie dopasowywania sukni ślubnej, bo przecież jej długość jest uzależniona od wysokości obcasa. Poza tym - im wcześniej kupisz szpilki, tym więcej czasu będziesz miała na to, by je rozchodzić.

Jakie buty ślubne wybrać?

To kolejny z dylematów ślubnych. My jesteśmy zachwycone nową kolekcją ślubną Kazar, która pojawiła się w sklepach na początku maja. To pierwsza weddingowa kolekcja marki, a my zakochałyśmy się w niej od pierwszego wejrzenia! Buty są nie tylko piękne i eleganckie, ale przede wszystkim bardzo modne, pięknie zdobione perłami i ćwiekami, a do tego występują w wielu wersjach kolorystycznych - począwszy od beżowych, po kremowe, czy w odcieniach pudrowego różu. W ofercie znajdziemy zarówno czółenka, jaki i modne w tym sezonie obcasy-klocki, czy wiązania. Do tego kolekcja została wzbogacona o piękne torebki, idealne dla panny młodej.

Białe czółenka PeeP Toe od Kazar linia Sitia, cena 599 zł

Białe sandały damskie Kazar linia Safia, cena 549 zł

Beżowe sandały damskie Kazar linka Maringa, cena 599 zł

Biało-srebrne sandały damskie Kazar linia Safia, cena 549 zł

Beżowa kopertówka damska Kazar linia Veracruz, cena 399 zł

Srebrna kopertówka Kazar linia Belize, cena 449 zł

Złota kopertówka Kazar linia Valetta, cena 399 zł

Różowa kopertówka Kazar linia Mercedes, cena 399 zł

Szukasz butów na ślub? Wygraj voucher do sklepu Kazar! Weź udział w konkursie!

Zadanie konkursowe:

"Z Kazar każdy miesiąc ma literkę "R"! Napisz, w którym miesiącu wzięłaś lub chcesz wziąć ślub i wybierz spośród modeli dostępnych w promocji Kazar idealne buty na ten dzień! Uzasadnij swój wybór.

Nagrody:

3 x Voucher o wartości 200 zł na zakupy w stacjonarnych salonach Kazar

LISTA LAUREATÓW:

Sylwia R., Lublin

Magdalena K., Myszków

Magdalena R., Warszawa