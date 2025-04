Jeszcze nie wiadomo, czy tego lata będzie nam dane w pełni korzystać ze wspaniałej pogody, zamiast kupować więc setki par letnich butów, warto wybrać jedne, które sprawdzą się na wiele okazji. Sandały z CCC będą świetnie pasować zarówno na co dzień, jak i do bardziej eleganckich sukienek, a teraz kupisz je za naprawdę niską cenę.

Sandały z CCC na wyprzedaży

Ten model ma wyjątkowo piękną kolorystykę. Metaliczne paski w kolorze różowego złota oraz zamszowy pudrowy róż doskonale ze sobą współgrają, a podeszwa w kolorze brązowej skóry jedynie podbija to połączenie. Te sandały z CCC to klasyczny wsuwany model z 4 grubymi paskami, które zapewniają komfort podczas chodzenia.

Sandały z CCC są dostępne w 4 innych kolorach: niebieskim, białym, żółtym oraz czarnym - żaden z nich jednak nie może równać się z modelem utrzymanym w odcieniach różu. Są wykonane z ekoskóry oraz materiału o wyglądzie zamszu. Mają wszyte gumowe kliny, dzięki czemu łatwo dopasowują się do stopy i nie spadają podczas chodzenia.

Ich ogromną zaletą jest też cena. Za sandały z CCC zapłacisz teraz tylko 41,99 zł. Do wyboru masz rozmiary od 36 do 41, ale radzimy się spieszyć - zostały już tylko ostatnie sztuki. Jeśli nie znalazłaś swojego rozmiaru, sprawdź też inne sandałki w tym stylu:

Jak stylizować sandały z CCC na różne okazje?

Na co dzień ten model sandałów świetnie będzie pasował do każdej stylizacji. Jeansy czy spódnica o długości do kostek doskonale je uzupełnią. Unikaj jednak przylegających ubrań do kolan lub krótszych. Biker shorts, ołówkowe spódnice lub sukienki bodycon mogą w połączeniu z nimi poszerzyć wizualnie figurę.

Sandały z CCC możesz spokojnie założyć też na rodzinny obiad w ogrodzie - kieruj się dokładnie tymi samymi zasadami. Długa sukienka w kwiaty lub taka w jednolitym kolorze pięknie je podkreśli. Pod żadnym pozorem nie zapominaj o pedicure! Paznokcie nie muszą być pomalowane, ale powinny być zadbane i ładne.

