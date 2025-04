Klapki z zakrytymi palcami zdobywają coraz większą popularność! W poprzednim sezonie wiosenno-letnim chodziły w nich jedynie kobiety związane ze światem mody. Teraz widujemy je na każdym kroku i z pewnością zasługują na miano najbardziej pożądanych butów sezonu.

Naszym zdaniem nie ma w tym nic dziwnego, bo są niezwykle eleganckie i stylowe. Możesz je założyć do zwiewnej sukienki maksi, ale równie dobrze będą wyglądały w duecie z cygaretkami, dżinsami z wysoką talią czy luźnymi szortami.

6 modeli butów, które będą hitem sezonu wiosna-lato 2018

Jakie klapki z zakrytymi palcami wybrać?

W tym przypadku jesteśmy ostrożne w używaniu nazwy mule. Bo tego typu obuwie może mieć również odkryte palce, a w naszym przeglądzie pojawiły się jedynie klapki z zakrytymi palcami. Choć stylem zdecydowanie nawiązują do pantofli domowych, które były w popularne w XV-XVII wieku.

Zobacz, jakie modele znajdziesz obecnie w popularnych sieciówkach i znanych sklepach internetowych.

1. Minimalizm zawsze na czasie

Od lat wyznajemy zasadę, że im mniej, tym lepiej. Proste klapki w ponadczasowym kolorze są świetnym wyborem. Zestawisz je ze wzorzystymi spodniami palazzo i szaloną sukienką midi.

fot: 1. H&M, cena, ok. 59,90 zł; 2. Mango, cena, ok. 269,90 zł; 3. Stradivariusc, cena, ok. 75,90 zł; 4. Topshop, cena, ok. 299,99 zł (Zalando.pl)

2. Coś dla prawdziwej fashionistki

Ekstrawaganckie klapki przypadną do gustu każdej kobiecie, która chce się wyróżniać i lubi niebanalne dodatki.

Pamiętaj jednak, że takie buty najlepiej zestawić z minimalistyczną stylizacją. Zakładając je do kolorowego zestawu, możesz niestety wyglądać śmiesznie, a nie modnie i kobieco. Dlatego przed wyjściem z domu spójrz krytycznie na swoje odbicie w lustrze :)

fot: 1. Zara, cena, ok. 119 zł; 2. Mango, cena, ok. 199,90 zł; 3. Mango, cena, ok. 199,90 zł; 4. Zara, cena, ok. 159 zł

3. Klapki z zakrytymi palcami dla prawdziwych elegantek

Modele na płaskiej podeszwie są zdecydowanie wygodniejsze i sprawdzą się nawet w czasie największych upałów. Jednak zdajemy sobie sprawę, że są kobiety, które uwielbiają buty na obcasie i chodzą w nich bez przerwy.

W najnowszych kolekcjach znalazłyśmy kilka propozycji na stabilnym słupku. Pojawił się również jeden model na obcasie nazywanym kaczuszką.

fot: 1. H&M, cena, ok. 129,90 zł, 2. H&M, cena, ok. 139,90 zł; 3. Zara, cena, ok. 259,90 zł; 4. Vero Moda, cena, ok. 339,90 zł (Zalando.pl)

