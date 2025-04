Klapki z zabudowanym przodem są hitem sezonu. Chodzi oczywiście o miejskie kapcie, które są alternatywą do balerinek czy kochanych przez wszystkie japonek. Są wygodne a do tego stylowe i możemy je nosić na co dzień. Nawet do strojów biurowych. A czekamy już na te ciepłe dni żeby wyskoczyć z pełnych butów i pokazać świeżutki pedicure.

Modne klapki na lato

Miejskie kapcie z H&M - aktualną obsesją naszej redakcji

Buty w tym stylu przewijały się przez niezliczoną ilość pokazów - na całym świecie. A co za tym idzie, wiele marek dostępnych na naszym rynku podłapało tę tendencję i wprowadziło je do sprzedaży. Zabudowane klapki znajdziecie w takich sklepach jak H&M, Vero Moda, Topshop, Kazar czy Badura.

Miejskie kapcie świetnie wyglądać będą do długich spodni. Nonszalancki luz do codziennych looków. Ale pasować będą również do szortów i sukienek. Jak wam się podoba ten trend? Wygra ze sprawdzonymi przez lata balerinami i japonkami, czy nie mają szans?

Bardzo dużą popularnością cieszą się również sportowe klapki damskie.

