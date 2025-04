Klapki z szeroką gumą większości z nas kojarzą się z koszmarem lat 90. i słynnymi kubotami. Jednak mody szybko się zmieniają, ale i często powracają. Już nawet nie wiemy kiedy klapki w tym stylu stały się wielkim hitem a kultowe już kuboty to nie wpadka a najbardziej hipsterski dodatek sezonu.

Klapki z szeroką gumą są hitem lata

W tym sezonie to właśnie Rihanna zadała ostateczny cios wszystkim przeciwnikom tego typu obuwia. Jej kolekcja Puma Fenty by Rihanna na lato to przede wszystkim futrzane klapki, które w kampanii wystylizowane (ku rozpaczy wielu), z wysokimi skarpetami! Jak się okazuje totalna ekstrawagancja popłaca. A do tego musimy przyznać, że klapki w tym stylu to najwygodniejsze buty na lato.

|Od lewej: Mother of Pearl, Dolce & Gabbana, fot. FREE|

Jednak nie tylko Puma ma w swojej kolekcji klapki z szerokim paskiem. Styl sportowy to hit wśród wielu kreatorów mody, gwiazd i fashionistek na całym świecie. Dresy, klapki czy torby treningowe nie są zarezerwowane jedynie dla lubiących aktywność fizyczną. Sportowe spodnie ze szpilkami czy bluza z kapturem do eleganckiej koszuli wygląda fantastycznie. Kto by pomyślał...jeszcze parę lat temu ;)

Trend ten zaadaptowały również inne marki, w tym sklepy internetowe i sieciówki. Najmodniejsze modele znalazłyśmy m.in. w ofercie: Calvin Klein, Hego's Milano, Zalando.pl, Mako, Eobuwie.pl, Puma i Melissa.

A może podobają ci się czarne klapki damskie?

