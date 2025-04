Najmodniejsze klapki na lato 2019? Odpowiedź może być tylko jedna! Klapki z futerkiem to absolutny must have sezonu. Ten model wylansowały gwiazdy, blogerki i influencerki.

Zastanawiasz się, gdzie kupić klapki wzorowane na tych, które lansują celebrytki? A może szukasz inspiracji na stylizacje z hitowymi butami? Odpowiedzi znajdziesz w artykule!

Modna na oryginalne buty ozdobione futerkiem zaczęła się od gwiazd. To właśnie aktorki, piosenkarki i blogerki jako pierwsze wychwyciły trend na niebanalne połączenie letnich butów i futerka. Modowy hit szybko znalazł się w kolekcjach wielu luksusowych i popularnych marek.

Bestsellerowe klapki z futerkiem marki Puma podbiły serca kobiet za sprawą Rihanny, która stworzyła własną kolekcję inspirowaną tym trendem. Wiele kobiet pokochało te ekstrawaganckie buty, lecz równie mnóstwo z nich stanęło przed modowym dylematem, jak je stylizować.

Oto pomysły na stylizacje:

Z sukienką koszulową . Nie pasuje? Nic z tych rzeczy! To gorące zestawienie, które podbija Instagram.

. Nie pasuje? Nic z tych rzeczy! To gorące zestawienie, które podbija Instagram. Z dżinsem , mogą to być spodnie typu boyfriend, szorty z wysokim stanem lub spódniczka z denimu. To zestaw idealny!

, mogą to być spodnie typu boyfriend, szorty z wysokim stanem lub spódniczka z denimu. To zestaw idealny! Ze spodniami typu culottes . Taki look to doskonałe połączenie dwóch ważnych trendów sezonu.

. Taki look to doskonałe połączenie dwóch ważnych trendów sezonu. Z sukienką bodycon. Seksownie, a jednak z nutką sportowej nonszalancji. Do tego dżinsowa kurtka i gotowe!

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Klapki z futerkiem są dostępne w kolekcjach wielu marek obuwniczych i odzieżowych. Najbardziej pożądane są modele z dużym logo. Takie buty znajdziesz w salonach luksusowych marek lub sklepach internetowych. Markowe buty są starannie wykonane z dobrej jakości materiałów np. skóry naturalnej.

Ciekawe - i znacznie tańsze modele - można nabyć w popularnych sieciówkach. Nierzadko są one wzorowane na ekskluzywnych bestsellerach topowych firm.

Najpopularniejsze i najczęściej wybierane przez fashionistki są klapki na płaskiej podeszwie. Jednak nie jest to jedyny możliwy wybór. Zainteresowaniem cieszą się również modele na obcasie np. na wygodnym i stabilnym słupku.

Stylowe klapki na lato 2019 - 10 modeli

Wśród kolorów króluje czerń, ale nie tylko! Inne propozycje to: pudrowy róż, biel, beż, a nawet jeden z najgorętszych odcieni sezonu, czyli żółty.

Na następnych stronach znajdziesz modne klapki z futerkiem znanych marek!

