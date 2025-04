Nie ukrywamy, że do klapek z początku ciężko było się nam przekonać. Co sprawiło, że zmieniłyśmy zdanie? Trudno o równie wygodne buty! Nic w nich nie uwiera, a do tego pasują do większości codziennych stylizacji. W CCC mnóstwo pięknych modeli jest teraz na sezonowej wyprzedaży - jednak to te klapki marki DeeZee podbiły nasze serca! Jak wyglądają?

Klapki z CCC z motywem wężowej skóry

Klapki z CCC mają cholewkę z piękną dużą kokardą. Mają najmodniejszy wzór wężowej skóry - idealny dla osób, którym znudziła się już panterka czy wszechobecne latem paski i groszki. Przede wszystkim jednak są wyjątkowo wygodne - ich podobieństwo do kultowych Birkenstocków wcale nie jest przypadkowe! Jak raz je założysz, nie będziesz chciała już nosić innych butów.

Klapki z CCC mają wkładkę oraz cholewkę ze skóry ekologicznej, dzięki czemu są miękkie i nie ślizgają się podczas chodzenia. Nie musisz się też martwić, że do ich produkcji zabito niewinnego węża! Możesz kupić je w rozmiarach 36-41.

Jedną z największych zalet klapek jest też bez wątpienia ich cena. Na wyprzedaży w CCC kupisz je już za 34,99 zł. W przypadku tak ładnych klapek to naprawdę grosze.

Jak nosić klapki z motywem wężowej skóry?

Spacer z rodziną, kameralne przyjęcie ogrodowe, a może wyjście na zakupy? Klapki z CCC sprawdzą się w każdej codziennej sytuacji, a do tego wyglądają świetnie z większością ubrań. Jeansy czy maxi sukienka o jednolitym kolorze będą tworzyły z nimi doskonały duet.

Unikaj łączenia ich z innymi wzorami - szczególnie tymi zwierzęcymi. Łącząc je z panterką czy zeberką, zamiast stylowego looku uzyskasz wygląd kłusownika - zupełnie nie w dobrym guście! Niebieskie jeansy o szerszym kroju i zwiewna bluzka, a do tego torebka w mocnym kolorze - to przepis na idealny zestaw z tymi klapkami z CCC.

