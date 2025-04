Klapki to wygodne i praktyczne buty na lato. To obowiązkowy element garderoby na cieplejsze miesiące roku. Początkowo były przeznaczone jedynie na plażę lub basen, lecz te czasy dawno minęły. Obecnie klapki to jedne z najmodniejszych butów damskich, które można nosić na wiele okazji. Wystarczy wybrać odpowiedni model!

Doradzamy, jakie klapki są modne w sezonie wiosna-lato 2019 oraz zdradzamy, jak stylizować klapki zgodnie z najnowszymi trendami!

Klapki to podstawa letniej garderoby. Bez wątpienia powinny znaleźć się w wakacyjnej walizce, lecz przekonanie, że klapki to buty wyłącznie na wakacje, powinno odejść do lamusa. Zgodnie z najnowszymi trendami, klapki nosimy również w czasie ciepłej wiosny i lata w mieście. To świetna alternatywa dla sandałów, balerinek, tenisówek, a nawet eleganckich czółenek. Wszystko zależy, jaki model wybierzesz i z czym go zestawisz!

8 modeli butów, które będą hitem sezonu wiosna-lato 2019

Pomysły na stylizacje z klapkami:

Ze spódnicą lub sukienką maxi. Rewelacyjny zestaw, nawiązujący do najnowszych trendów z mody ulicznej. Trik stylistów: klapki wcale nie muszą pasować kolorystycznie do stylizacji!

Z garniturem. Look, który z powodzeniem można nosić do pracy. Warunek: klapki muszą być bardzo eleganckie np. na obcasie.

Ze spodniami culottes. Propozycja idealna dla miłośniczek modowych hitów. Ale uwaga, może optycznie skracać nogi.

Z szortami. Totalnie letnia stylizacja, pięknie eksponująca zgrabne nogi. Na górę załóż ulubiony t-shirt i jesteś gotowa na spacer po nadmorskim deptaku.

Fot. FREE

Szukasz innych butów na nowy sezon? Sprawdź:

Nie masz jeszcze klapków z futerkiem? Pora nadrobić modowe zaległości! To absolutny hit od kilku sezonów, choć wciąż wzbudzający kontrowersje wśród stylistów i redaktorów mody. Ten model mają w swoich kolekcjach gwiazdy, influencerki i blogerki. Noś je na co dzień do legginsów, dżinsów lub casulowych sukienek. Efekt przyciągania spojrzeń gwarantowany!

Kto nie zna kultowych Crocsów? Wybrany przez nas model różni się od klasycznego. Jest od niego znacznie nowocześniejszy i... bardziej stylowy. To świetna propozycja na co dzień, a także na niezobowiązujące spotkania ze znajomymi. Szczególnie jeśli masz wśród nich miłośników mody, na pewno docenią twój gust.

Klapki marki Birkenstock przebojem wkradły się do najgorętszych trendów! Dawniej uchodziły za buty robocze, przeznaczone m.in. dla lekarzy czy pielęgniarek. Obecnie noszą je trendsetterki na całym świecie. Te wygodne i praktyczne klapki można stylizować na wiele sposobów. Najmodniejszy zestaw stworzą z letnią sukienką w kwiaty.

Japonki to must have sezonu wiosenno-letniego! Przestały być butami przeznaczonymi jedynie na basen lub plażę. Teraz nosimy je na miasto, na zakupy, a nawet na spotkania towarzyskie. Wybrany przez nas model jest ozdobiony uroczą kokardą, która dodaje wdzięku i kobiecości.

Model dla kobiet, które cenią sobie elegancję, lecz nie boją się najnowszych trendów. Wysoki obcas w połączeniu z hitowym zwierzęcym wzorem to opcja dla odważnych. Będzie pasować do sukienki o fasonie bodycon, z którą stworzy seksowny look na wieczorne wyjście.

Kochasz wygodę? Świetnie! Wybierz klapki na koturnie. Najlepiej w neutralnym kolorze np. beżowym lub nude. Pasują do każdej stylizacji. To dodatek, który idealnie sprawdzi się zarówno z sukienkami w stylu boho, jak i modnymi spodenkami typu kolarki czy dżinsami w stylu lat 90. To baza wiosenno-letniej garderoby!

Klapki typu mules to wyrafinowany model, którzy skradnie serca wielbicielkom minimalizmu. Ich nazwa wywodzi się z języka francuskiego i oznacza rodzaj klapków z zakrytymi placami. To oryginalny element stylizacji, który pasuje np. do spodni typu culottes czy plisowanych spódnic.

Propozycja dla pań, które kochają błyszczeć! Metaliczne buty to obuwniczy przebój, który jest na liście najgorętszych trendów od kilku sezonów. Wybrany przez nas model dodatkowo został ozdobiony elementem florystycznym w postaci liścia palmowego. Tropiki są bardzo na czasie! Szczególnie modne będą latem 2019.

Ten model to nasz absolutny faworyt! Powód? Łączy w sobie najmodniejszy kolor sezonu wiosna-lato 2019 z hitowym modelem. Klapki na niewysokim obcasie są obecnie bardzo w trendach. Można je nosić na wiele sposobów. Pasują do zwiewnych sukienek i... do pracy. Świetnie łączą się ze stylem eleganckim np. damskim garniturem lub ołówkową spódnicą.

Unowocześniona wersja legendarnych klapek Kubota. Nasza propozycja nawiązuje do klapek, które szalenie modne w latach 90. Obecnie estetyka tego okresu znów wraca do łask, lecz w nieco odmienionej wersji. Ten model idealnie łączy w sobie modę z tego okresu ze stylem glamour.

