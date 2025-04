Latem 2017 nosimy klapki w stylu Barbie

Klapki to najwygodniejsze i najmodniejsze rozwiązanie na letnie miesiące. Jednak w momencie, kiedy przekonałyśmy się do modeli z szerokim paskiem, projektanci wciskają nam kolejny trend. Trend, do którego wbrew pozorom szybko możemy się przekonać.

Buty typu mule na obcasie i klapki na obcasie nosiły Barbie i Peggy Bundy ze słynnego serialu "Świat według Bundych". Stylizacje z obuwiem w tym stylu nie wyglądają na najbardziej... przystępne. Jednak tamte czasy minęły, a klapki na obcasie zyskują nowego wydźwięku. Nawet te z puszkiem!

Kiedyś klapki na cienkim obcasie kojarzyły się z tandetą lat 60., a potem 80. Każda z nas pamięta, że sztampowym modelem butów, które były w komplecie z lalką Barbie - były różowe klapki na szpilce. Zaś obcisłe legginsy z lycry, zaznaczona talia szerokim paskiem i wysoka fryzura to look, z którego znana jest Peggy Bundy.

Zaś wiosną 2015 roku Jeremy Scott zaprezentował kolekcję inspirowaną kultową lalką Barbie. Potem stworzył limitowaną kolekcję butów Barbie z brazylijskim brandem Melissa. Teraz buty w tym stylu to must-have. Trzeba było tyle czekać!

Dzisiaj buty tego rodzaju nosimy do szerokich spodni do ziemi, wąskich rurek, krótkich spódniczek... dosłownie wszystkiego. A jeśli zapomni się o ich historii, trzeba przyznać, że prezentują się bardzo zacnie. A może się mylimy?

