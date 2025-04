Czy eleganckie klapki na niskim obcasie odejdą niedługo w zapomnienie? Biorąc pod uwagę fakt, że coraz większą wagę przykładamy do wygody, a nie wyglądu (w końcu w dobie pandemii wychodzimy głównie na spacery, a nie imprezy i przyjęcia), taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Znalazłyśmy jednak idealne buty, które je zastąpią. Są wygodne, a jednocześnie piękne. Co lepsze, w Lidlu kosztują tylko 19 zł!

Reklama

Klapki z Lidla wygryzą te na niskim obcasie?

Buty i dodatki w kolorze holograficznym podbiły nasze serca od samego początku. Chyba nikt się temu nie dziwi - pięknie się mienią, odbijają światło i nadają stylu każdej, nawet najprostszej stylizacji. Klapki z Lidla to doskonały sposób na to, by minimalnym kosztem przemycić trochę tego trendu do swojej garderoby.

Klapki z Lidla mają klasyczną białą podeszwę wyprofilowaną w ten sposób, by jak najlepiej dopasowywały się do stopy. Podeszwa dodatkowo wypełniona jest tkanką phylon - stosowaną np. w butach do biegania najbardziej znanych marek - dzięki czemu są naprawdę miękkie i nie bolą od nich nogi.

Ich ogromną zaletą jest też dostępność. W przeciwieństwie do oferty reszty dyskontów, klapki z Lidla możesz kupić w sklepie internetowym. Do wyboru masz także dwie inne wersje kolorystyczne - czarne z drobną siateczką oraz różowe z owocowym motywem. Wszystkie możesz kupić w rozmiarach od 37 do 41.

Jak nosić klapki z kolorze holo?

Holograficzne i opalizujące dodatki świetnie sprawdzą się w codziennych stylizacjach. My polecamy łączyć je szczególnie w białym total looku. Nic nie dodaje tak błysku i uroku! Klapki z Lidla będą też jednak świetnie wyglądać z klasycznymi jeansami i stonowaną górą.

Uważaj na sukienki krótsze niż przed kolano - ten typ obuwia (jak zresztą większość) może w połączeniu z taką długością optycznie skracać nogi. Wybierz lepiej sukienki o długości midi lub maxi. Jakie najlepiej będą wyglądać z klapkami z Lidla? My polecamy postawić na jednolite barwy - na przykład najmodniejszy w tym sezonie kolor lawendowy.

Reklama

Więcej modnych butów na lato 2020:

Espadryle z CCC pięknie wyglądają i mają świetną cenę. Teraz kosztują tylko 41 zł

Czerwone czółenka to ponadczasowa klasyka. Wiemy, gdzie kupić je najtaniej

Te klapki z motywem wężowej skóry to hit na lato 2020. Kosztują tylko 34 zł