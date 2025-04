Klapki - przeżywają drugą młodość

Pierwsze klapki pojawiły się oczywiście już w starożytności. W Egipcie 1500 lat przed naszą erą klapki były codziennym obuwiem. Oczywiście w zależności od statusu społecznego, klapki różniły się materiałami i sposobem wykonania. Schemat jednak do dzisiaj pozostał ten sam. Podeszwa połączona paskami.

Reklama

Więcej modnych butów z najnowszych kolekcji

Klapki w Europie swój renesans przeżyły w latach 60. Moda na nie przybyła ze Stanów Zjednoczonych. Żołnierze stacjonujący w Azji właśnie w "klapkach" wracali do ojczyzny po II wojnie światowej. A właśnie w latach 60. XX wieku klapki stały się uniwersalnym obuwiem dla każdego niezależnie od płci i wieku. Dzisiaj klapki przeżywają kolejny w historii renesans :) Nosimy je już nie tylko na basen, czy wychodząc spod prysznica. Klapki doczekały się nieskończonej ilości modeli. Teraz klapki to najpopularniejsze obuwie!

Klapki - jakie modele są modne?

Klapki kilka sezonów temu powróciły z wielkim hukiem. Projektanci klapki z szerokim paskiem, które przez wiele lat były zaliczane do obciachowych, przywrócili modzie. Sportowe modele i te ekstrawaganckie, np. z futerkiem są wciąż na szczycie popularności. W zeszłym sezonie Rihanna i jej pluszowe klapki Puma zapoczątkowały całkowicie nową modę. Na totalną ekstrawagancję!

Oprócz modeli w sportowym stylu, które nosimy z eleganckimi ubraniami, modne są również te stylizowane na lata 70. Klapki na obcasie i klapki na koturnie to opcja dla kobiet, które cenią sobie elegancję i... lubią chwalić się świeżym pedicurem ;) W najnowszych kolekcjach znajdziecie klapki z bogatymi inkrustacjami i ozdobnikami, które są bardzo odważne. Ale jedynie na pierwszy rzut oka. Jesteśmy przekonane, że wiele z was szybko się do nich przekona.

Sneakersy damskie - modne i wygodne - gdzie je kupisz?

1. klapki New Look, ok. 99 zł, 2. klapki na obcasie & Other Stories, ok. 350 zł, 3. klapki na koturnie Mango, ok. 229 zł, 4. klapki z futerkiem Badura, ok. 349 zł - kolaż Polki.pl

Klapki wbrew pozorom pasują do wielu stylizacji. Nawet modele w sportowym stylu dobrze wyglądać będą ze spodniami garniturowymi lub cygaretkami. A nawet sukienką lub jeansami. W sklepach znajdziecie również inspirowane wpływami etnicznymi. Robione na wzór pierwotnych modeli ozdobionych włosiem lub frędzlami.

Modne klapki kupisz w sklepach marki Mango, Badura, Zara, H&M, CCC, New Look, Kazar i Stradivarius.

A może dasz się namówić na klapki damskie Birkenstock, które są bardzo wygodne i stylowe.

Klapki nadal są modne. Nawet bardzo! Hitem są te na płaskiej podeszwie. Przypominające kapcie, z futerkiem, kożuszkiem, piórami albo puszkiem. Nosimy je do krótkich szortów, jednak absolutnym hitem jest noszenie płaskich klapków do za długich szerokich spodni, za długich spódnic, sukienek. Wszystko co maxi w długości świetnie uzupełni klapki.

Reklama

- Piotr Sałata, stylista i współzałożyciel Thecadess