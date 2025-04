Kiedy za oknem upał, lekkie, wygodne i miękkie klapki na stopach to luksus. Są podstawą letniego stylu. Ale nie zawsze tak było. Przeszły długą drogę, zanim świat mody nadał im designerski ton i zostały wpisane do modowego, ulicznego kodeksu. Wcześniej kojarzone były z luzem i swobodą, przez co mile widziane były jedynie na plaży i na imprezach przy basenie, za to w codziennych stylizacjach — niekoniecznie. A teraz? Projektanci nie wyobrażają sobie wiosenno-letnich kolekcji bez klapek i na swoje wybiegi wypuszczają modelki, które dumnie prezentują ich unikalne projekty. Co roku kombinują z ich estetyką — upiększają je efektownymi detalami, kombinują z sylwetką, kolorem, wzornictwem i fakturą. Trzeba przyznać, że robią to po mistrzowsku.

Reklama

Jakie klapki będziemy nosić w najbliższych miesiącach? Zobacz prognozy z wybiegów na sezon wiosna/lato 2022. Idealne na łapanie promieni słońca w mieście i na spacer po promenadzie.

Spis treści:

Minimalistyczne klapki z cienkimi paseczki popularne latach 90., teraz znowu są na tapecie. Pięknie eksponują stopę i są łatwe w stylizacji. Bez problemu założysz je na co dzień do jeansów, jak i do koktajlowej sukienki na bankiet.

Sandały na obcasie na wiosnę i lato 2022 – 6 ulubionych par trendsetterek

fot. Ihab Jiryis, ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Missoni, ImaxTree/ AgencjaFree

Klapki z winylowymi paskami i na transparentnym obcasie modne były już w ubiegłym sezonie, ale skanując wzrokiem zdjęcia z wybiegów, wiemy już, że zostają z nami na dłużej. I dobrze. Przez minimalistyczny design dają duże pole manewru w stylizacjach i pięknie wydłużają nogi.

fot. Lulu Liu, ImaxTree/ AgencjaFree

Buty na platformie to jeden z przewodnich trendów w sezonie wiosna/lato 2022. Dom mody Genny zaprezentował nam masywne chodaki, z kolei Stella McCartney na fali fascynacji modą Y2K (Year 2 kilo bug) wskrzesiła miękką, piankową podeszwę. Biegaj w nich na kawę, zakupy i wieczorne spotkania z przyjaciółmi.

Płaskie sandały na lato 2022 - 3 top modele, które ulepszą twoją stylizację

fot. Stella McCartney, ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Givenchy, ImaxTree/ AgencjaFree

Japonki wracają do mody jak bumerang i przybierają różne wcielenia. Popularne będą skórzane na grubszej podeszwie, jak i te w sportowym, basenowym stylu. Wszystkie z nich noś na co dzień. Masz zielone światło.

fot. Genny, ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Coperni, ImaxTree/ AgencjaFree

fot. MSGM, ImaxTree/ AgencjaFree

Detal ma znaczenie. Klapki z motywem plecionki, z ozdobnymi ringami i splotami też są w trendach, dlatego warto mieć chociaż jedną taką parę w swojej kolekcji. Zakładaj nie tylko na wieczór. Buty w tym stylu, będą mocnym akcentem w basicowych zestawach.

fot. Act N 1, ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Giambattista Valli, ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Kostiumy dwuczęściowe na lato 2022 — 6 wakacyjnych hitów na plażę

Kostiumy jednoczęściowe na lato 2022 - 5 największych trendów prosto z wybiegów

Torebki plecione na lato 2022 - 6 wakacyjnych hitów na każdą kieszeń