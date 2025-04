Birkenstock to niemiecka marka znana z produkcji sandałów i klapków na korkowej podeszwie. Jej historia sięga 1774 roku, a dzisiaj na swoim Instagramie ma około miliona fanów. Niektóre fasony stały się kultowe na całym świecie.

Klapki w stylu Birkenstock są teraz za 29 zł

Jednym z kultowych modeli jest Arizona, która kosztuje dość sporo, bo około 360 zł, ale w podobnym stylu klapki można kupić np. w Lidlu już za 29 zł. Mają one regulowane paski, dlatego pasują do każdej stopy, także tej z wyższym podbiciem. Lidlowy model kultowych klapków ma podeszwę z pianki EVA, dlatego są one lekkie. Dostępne są też modele z komfortową skórzaną wkładką. W sieciówkach (także w Lidlu) można również zdobyć japonki w stylu drugiego flagowego modelu: Gizeh.

Buty te są tak popularne, że „schodzą na pniu”, dlatego warto się pospieszyć i skorzystać z niskiej ceny i dużej dostępności rozmiarów.

Fot. Klapki w stylu Birkenstock/mat. prasowe Birkenstock; Lidl

W tym sezonie królują stylizacje w pastelowych kolorach, a białe klapki będą się świetnie sprawdzać np. zamiast sneakersów.

Fot. Klapki w stylu Birkenstock/mat. prasowe Birkenstock; Lidl

Czarne klapki dobrze pasują także do szerokich spodni z nogawką 3/4. Ta utrzymana w japońskim klimacie stylizacja będzie się super nosić i doskonale wyglądać na zdjęciach.

Fot. Klapki w stylu Birkenstock/mat. prasowe Birkenstock; Lidl

Jak nosić modne klapki Birkenstock?

Klapki w stylu Birkenstock to wiosenny i letni HIT Instagrama. Widać je na zdjęciach z plaży, ogrodów, kawiarni, a nawet na tle znanych zabytków. Ulubione klapki i idealny kostium kąpielowy to przepis na wymarzone wakacje! Jako stylowe uzupełnienie streetwearu są idealne zarówno na shopping, jak i filmik na TikToku. Nie można o nich zapomnieć jadąc na majówkę lub city break. Pasują niemal do każdej stylizacji, a najbardziej np. do:

lnianych spodni,

szortów w stylu safari,

sukienki w stylu boho,

seksownej mini,

klasycznych jeansów (np. z modnie podwiniętą nogawką),

legginsów z tuniką.

Fot. Klapki japonki w stylu Birkenstock/mat. prasowe Lidl

Klapki te pokochały także Azjatki, u których królują one jako dodatek do stylizacji oversize i unisex. W sezonie zimowym cieszyć się nimi można w zaciszu domowym (nosząc jako kapcie) lub w biurze (o ile pozwala na to dress code). Niemieckie klapki Birkenstock stanowią w pewnym stopniu konkurencję dla popularnej amerykańskiej marki znanej z ultralekkiego obuwia letniego (Crocs). Inne modne fasony butów na lato, to klapki z puszkiem i klapki z ozdobnym łańcuchem w złotym kolorze.

Styliści i artyści uwielbiają kreować kontrowersyjne stylizacje z ich udziałem, nosząc je także do kolorowych skarpetek. Jak nosić klapki do skarpetek pokazuje także oficjalny kanał Birkenstock na Instagramie. Trend podchwycili także celebryci i coraz częściej widzimy, że gwiazdy chodzą w klapkach. Na komfort chodzenia i nową modę postawiły m.in.:

Anna Lewandowska,

Klaudia Halejcio,

Alessandra Ambrosio,

Julianne Moore,

Selma Blair,

Gwyneth Paltrow.

Zobaczcie, jak słodko i komfortowo wygląda Klaudia Halejcio w swoich domowych klapkach.

A to jest oficjalna propozycja stylizacji z prążkowanymi skarpetkami i kompletem denim. To ciekawy pomysł na casual friday w biurze.

Klapki do garniturowych spodni? Czemu nie? Tutaj, do stylizacji w kolorze głębokiego granatu, zostały wybrane kontrastujące klapki w lekkim pastelowym kolorze.

