Kinga Rusin to jedna z najlepiej ubranych kobiet w polskim showbiznesie i nie da się ukryć, że wiele z nas często inspiruje się jej stylizacjami. Nie można jej odmówić bardzo dobrego gustu i wyczucia stylu. Szczególnie, gdy łączy ekstrawagancję z klasyką!

Reklama

Tym razem Kinga Rusin postawiła na dużą, czerwoną puchówkę duetu MMC, do której założyła mom jeans oraz klasyczne czarne botki. Udało nam się znaleźć bardzo podobny model, który kupisz na eobuwie.pl już za 119 zł. To materiałowe botki na wysokiej szpilce.

Botki Kingi Rusin kupisz w eobuwie.pl

Botki na szpilce w czarnym kolorze mają wiele zalet: po pierwsze, optycznie wyszczuplają sylwetkę. Nawet w obszernych spodniach i nieco zniekształcającej sylwetkę puchówce będziesz wyglądać w nich smukło. Po drugie, pasują do wszystkiego, zarówno do jeansów, spodni w kant czy wiosną – do zwiewnej sukienki.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić botki w dobrej cenie, znalazłyśmy podobne w eobuwie.pl. Ten model będzie bardzo modny w nadchodzącym sezonie, a do tego to jedne z najbardziej uniwersalnych butów. Będą pasować nie tylko do większości ubrań, ale też na każdą okazję. Do biura, randkę, czy spotkanie z przyjaciółkami – na takich obcasach zawojujesz cały świat!

Nie można zapomnieć, że botki powinny być również wygodne – w końcu nierzadko spędza się w nich nawet cały dzień. Jeśli więc nie czujesz się wystarczająco pewnie na szpilkach, wybierz niższy i grubszy obcas. Będzie o wiele bardziej komfortowy, a ty nadal będziesz czuć się i wyglądać świetnie.

Reklama

Przeczytaj więcej o trendach na nadchodzący sezon:

Najmodniejsze wzory na sezon wiosna/lato

Najmodniejsze kolory na wiosnę

Hity z zimowych wyprzedaży, które będą modne w następnych sezonach

Największe hity sezonu wiosna/lato 2020