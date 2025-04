Wbrew pozorom odjęcie sobie kilku kilogramów w zaledwie chwilę nie polega na drakońskiej diecie czy innym niebezpiecznym sposobie na odchudzanie. Możesz to osiągnąć dzięki prostemu modowemu trikowi, który wizualnie wyszczupli twoją sylwetkę. Świetnie pomogą ci w tym te klapki, które są dostępne na wyprzedaży. Jak wyglądają?

Klapki na obcasie DeeZee, cena z 89,99 zł na 59,99 zł

Te klapki na obcasie z kolekcji DeeZee to świetny sposób, by do swojego looku przemycić trochę blasku. Ich cholewka jest pokryta drobnymi diamencikami, reszta buta zaś jest wykonana z beżowego materiału o zamszowym wykończeniu.

Klapki mają bo bokach wycięcia, które nadają im niepowtarzalnego uroku. Dodatkowo są naprawdę wygodne - dzięki grubemu obcasowi w kształcie słupka o wysokości 5,5 cm dodasz sobie kilka centymetrów wzrostu i wysmuklisz figurę, a jednocześnie będziesz mogła bez dyskomfortu wybrać się nawet na dłuższy spacer.

Jak pogłębić wyszczuplający efekt klapek z CCC? W tym sezonie królują obszerne sukienki. Uwielbiamy je z dwóch powodów - po pierwsze, są wyjątkowo wygodne, zaś po drugie - doskonale ukrywają mankamenty figury. Dzięki niej zamaskujesz odstający brzuszek lub grubsze uda.

Jeśli jednak wolisz nieco mocniej podkreślić swoją kobiecość, zamiast ukrywającej kształty sukienki postaw na obcisłe jeansy - wybieraj kroje o zwężającej się nogawce lub absolutny hit sezonu - spodnie flare. W zależności od tego, jaki efekt chcesz uzyskać, załóż do nich bieliźnianą bluzkę i ramoneskę (taki zestaw wydłuży i wysmukli nogi) lub zwiewną tunikę w ulubionym kolorze, która zamaskuje dysproporcje w górnej części sylwetki.

