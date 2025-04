Kazar - zobacz letnią kolekcję Karaz idealną na majówkę

Majówka zapowiada się świetnie: wiele dni wolnego, piękna pogoda i absolutny relaks. Odpocznij i zregeneruj siły. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na wyjazd nad morze czy na Mazury, zostaniesz w mieście czy jedziesz do przyjaciół, to w kwestii stylizacji postaw na swobodny i modny look: płaskie buty, okulary przeciwsłoneczny i torebka, która podkreśli twój własny styl.