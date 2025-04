Powrót popularnych block heels, czyli słupków, zawdzięczamy renesansowi mody lat 70. Najbardziej znani projektanci wylansowali je w swoich kolekcjach, promując grube obcasy niemal w każdej odsłonie. Ten trend nie może nas ominąć, dlatego już teraz sprawdźcie, na jakie buty warto zapolować.

Czółenka na grubym obcasie

Od klasyki po bardziej wymyślne formy - zabójcze szpilki zamieniamy na stabilne słupki, co zapewne dla wielu z nas będzie wielką ulgą. W tym sezonie będziemy miały faktycznie wielki komfort wyboru, bo wysokość obcasów jest kwestią naszej indywidualnej decyzji.

Na słupkach świetnie prezentują się zarówno klasyczne czółenka z lekko spiczastym noskiem, jak i stylizowane na retro skórzane modele z klamerkami czy mokasyny z okrągłymi noskami.

Co do kolorystyki - modne są pastele, lecz także kolory ziemi będą świetną inspiracją, m.in. do stworzenia total looków. Dlatego warto mieć też w swojej szafie beżowe, brązowe, bordo i czarne czółenka na słupku.

Tej jesieni postaw na czółenka fasonem przypominające mokasyny. Znajdziesz je między innymi w kolekcji Kazar i nic w tym dziwnego, bo są niekwestionowanym hitem sezonu. Buty Kazar są skórzane, lakierowane lub zamszu. Masz w czym wybierać. Nam szczególnie spodobały się multikolorowe mokasyny z frędzlami. Ich skóra mieni się tysiącami kolorów, od których nie sposób oderwać wzroku.

Modne stylizacje z butami Kazar!

Damskie mokasyny Kazar w zależności od kroju i koloru będą bardzo praktyczne. Możemy nosić je na wiele rozmaitych okazji, i to przez całą dobę.

Zabudowane buty Kazar na słupku pięknie prezentują się do spódnic, sukienek, a także spodni długich i krótkich. To daje nam szereg możliwości stylizacyjnych! Dziś moda prawie nie ma ograniczeń, można swobodnie łączyć style i faktury ubrań, zestawiać je z ciekawymi dodatkami, które swoją formą i kolorem potrafią odmienić ubranie i nadać mu konkretnego charakteru.

Wysokość obcasów dostosuj do okazji, na którą zakładasz buty. Czarne, wysokie czółenka na słupku dopełnią wieczorową stylizację, ale podobny model z nitami nada stylizacji nieco bardziej młodzieżowego charakteru. W ciągu dnia założysz je do ulubionych jeansów i T-shirtu, a także do eleganckiego garnituru, bądź garsonki. Będą zatem doskonałe do biurowego zestawu, czy na oficjalne spotkania. Do pracy, a także na zakupy idealne będą buty Kazar na niższym obcasie, np. 4–6 centymetrowym. Dlaczego? W nich przetrwasz wiele godzin na nogach, nie odczujesz zmęczenia.

