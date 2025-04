Kasia Cichopek po raz kolejny zachwyciła nas swoją stylizacją. Postawiła na modne espadryle na koturnie i piękną letnią sukienkę z odsłoniętymi ramionami. Ten look to prawdziwy letni ideał szczególnie dla niskich kobiet, które chciałyby dodać sobie kilka centymetrów wzrostu i wyszczuplić sylwetkę, a jednocześnie nie rezygnować z wygody i komfortu podczas chodzenia.

Kasia Cichopek w espadrylach Gucci

Niestety nie każda kobieta będzie mogła pozwolić sobie na dokładne odwzorowanie tej stylizacji. Espadryle na koturnie, które wybrała aktorka, pochodzą z kolekcji marki Gucci i jak można się domyślić - ich cena wcale nie jest niska. Para tych butów kosztuje... prawie 2500 złotych!

Espadryle na koturnie są na szczęście w tym roku bardzo popularne, jeśli więc szukasz podobnego modelu, z pewnością znajdziesz go w kolekcjach najbardziej popularnych marek. My w ofercie sklepu Eobuwie.pl znalazłyśmy śliczny i bardzo kobiecy model, który fasonem bardzo przypomina ten, na który zdecydowała się Kasia Cichopek.

Espadryle na koturnie Jenny Fairy, cena z 99,99 zł na 49,99 zł

Te espadryle Jenny Fairysą wykonane z beżowego materiału o połyskującym wykończeniu. Mają zakryte palce, odkrytą pietę oraz kobiece wiązanie na kostce, dzięki któremu są bardzo stabilne pomimo dosyć wysokiej, bo 7-centymetrowej koturny. Ich największą zaletą jest jednak bez wątpienia cena - na wyprzedaży zostały przecenione o połowę i kosztują 49,99 zł

Jedną z największych zalet tego typu obuwia jest jest wpływ na wygląd sylwetki.Jak nosić espadryle na koturnie, by jak najmocniej ją wyszczuplić? w chłodniejsze dni jeansowe spodnie o luźniejszym kroju, ale za to z wysokim stanem nie tylko sprawią, że nogi będą wydawały się dłuższe, ale przede wszystkim ukryją drobne mankamenty takie jak odstający brzuszek czy nieproporcjonalne biodra. Pomogą też podkreślić talię!

Podczas upałów załóż je do kobiecej sukienki. Będą wyglądać świetnie z każdą długością, ale zamiast przylegających do ciała krojów wybierz je w kształcie litery A - na przykład wyjątkowo modny w tym sezonie fason baby doll. W połączeniu z obcisłymi spódnicami i sukienkami wiązane na kostce espadryle stworzą dwie poziome linie, przez co zamiast wyszczuplić łydki sprawią, że będą wydawały się nieproporcjonalnie szerokie.

