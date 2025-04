Karolina Pisarek po raz kolejny zachwyciła nas swoją stylizacją. Jeśli miałybyśmy wybrać jeden zestaw, w którym miałybyśmy chodzić do końca życia, prawdopodobnie byłby to właśnie on. Modelka postawiła na beż w wyjątkowo wymagającym outficie - total looku z satynowym kombinezonem oraz modnymi sneakersami.

Karolina Pisarek w sneakersach DeeZee

Nie jest to z pewnością stylizacja, którą założyłby każdy - szczególnie, że większość kobiet boi się monochromatycznych zestawień. Karolina Pisarek pokazuje jednak, że można świetnie wyglądać nawet w jednym kolorze. Chociaż jej kombinezon, którego roboczość i surowość przełamuje satynowa tkanina to letni ideał, naszą uwagę zwróciły przede wszystkim jej buty.

Ten model pochodzi z kolekcji marki DeeZee. Sneakersy kosztują 99,99 zł, ale niska cena to nie ich jedyna zaleta. Mają subtelny beżowy kolor oraz białą podeszwę. Świetnie odnajdą się w większości stylizacji!

Jak nosić beżowe sneakersy? O ile te w białym kolorze pasują do wszystkiego, tak zestawienie beżu nie jest już takie proste. Możesz nosić je w total looku jak Karolina Pisarek. Jeśli jednak wolisz mniej niekonwencjonalne stylizacje, postaw na nieśmiertelny jeans w niebieskim kolorze.

W tym sezonie najmodniejsze spodnie to te z talią paperbag, czyli wysokim stanem zakończonym marszczeniem. Nie tylko wyglądają intrygująco (i świetnie nawiązują do lat 70. i nadają lookowi stylu retro), ale przede wszystkim mają zbawienny wpływ na figurę. Podkreślają talię i sprawiają, że pupa się podnosi.

Sneakersy będą też świetnie wyglądać z kulotami. Załóż do nich obcisłą bluzkę w prążek. Będziesz wyglądać jeszcze bardziej stylowo, jeśli znajdą się na niej modne w tym sezonie guziki.

