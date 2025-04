Julia Wieniawa nie bez powodu uchodzi za jedną z największą ikon mody wśród aktorek młodszego pokolenia. Ma świetną zdolność do łączenia ubrań z popularnych sieciówek z tymi, które pochodzą z kolekcji marek powszechnie uznawanych za luksusowe. Tym razem postawiła na piękne miałe sneakersy z kolekcji Versace.

Reklama

Julia Wieniawa w sneakersach Versace

Aktorka połączyła sneakersy z piękną zwiewną sukienką w hitowym żółtym kolorze i kremową torbą. Trzeba przyznać, że ten look to prawdziwa kwintesencja lata.

Chociaż sneakersy aktorki wyglądają obłędnie, to niestety mają swoją cenę - i to wcale niemałą! Para takich cudeniek kosztuje 889 zł. Na stronie Eobuwie.com znalazłyśmy jednak kilka modeli, które wyglądają bardzo podobnie, a kosztują zaledwie ułamek tej ceny. Lepiej się spieszyć, zanim wyprzedaż się skończy!

Sneakersy Jenny Fairy, cena z 119,99 zł na 79,99 zł

Białe sneakersy to wbrew pozorom idealna okazja, by do swojego outfitu przemycić nieco najmodniejszych kolorów na lato 2020 - neonów. Te sneakersy z kolekcji Jenny Fairy mają subtelne wstawki w kolorach szarości, żółtego, pomarańczowego oraz różowego.

Sneakersy Jenny Fairy, cena 89,99 zł

Jeśli wolisz subtelniejsze rozwiązania, ale lubisz, gdy coś się dzieje na butach, wybierz ten model z brokatowymi wstawkami w kolorach tęczy. Jest bardzo dziewczęcy, a jednocześnie idealnie wpisuje się w największe trendy na lato. Ich gruba podeszwa nie tylko doda ci kilka centymetrów wzrostu i ochroni przed kałużami - sprawi też, że twoje nogi będą wydawać się szczuplejsze.

Sneakersy DeeZee, cena 119 zł

Przy wyborze sneakersów kierujemy się jedną zasadą - im większe i bardziej toporne w wyglądzie, tym lepsze. Te buty od DeeZee mają subtelne wstawki w kolorze neonowego pomarańczowego. Dodatkowego uroku dodają im akcenty w modnym holograficznym odcieniu. Ciężko oderwać od nich wzrok!

Sneakersy Fila, cena z 429 zł na 259 zł

Wśród zestawienia białych sneakersów nie może zabraknąć też kultowych butów Fila Disruptor - zwłaszcza, że na Eobuwie.com są teraz przecenione o 40%! Te sneakersy pokochały także gwiazdy. W swojej kolekcji ma je między innymi Małgosia Rozenek

Sneakersy Adidas, cena z 399 zł na 269 zł

Czy oprócz modnego wyglądu cenisz sobie także znane i lubiane marki? W przypadku sneakersów Adidasa możesz mieć pewność, że będą nie tylko wygodne i stylowe, ale przede wszystkim wytrzymałe. Do tego są teraz przecenione o 130 zł.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Instagramerki pokochały te buty! Klapki Gino Rossi kupisz teraz na dużej wyprzedaży

Natalia Siwiec postawiła na najmodniejsze sandały Ipanema. Kup je, zanim wyprzedaż się skończy

Te sandały z wyprzedaży nie kosztują więcej niż 59 zł, a założysz je też w następnych sezonach