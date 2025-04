Julia Wieniawa zdecydowanie należy do najbardziej sytlowych polskich gwiazd. Co rusz zachwyca swoich fanów stylizacjami, a na jej Instagramie inspiracji szukają kobiety w każdym wieku. My zakochałyśmy się w botkach z jej ostatniego zdjęcia. Te sznurowane trzewiki na grubej podeszwie pochodzą z nowej kolekcji Ryłko.

Julia Wieniawa w modnych botkach Ryłko

Botki Julii Wieniawy przywodzą na myśl klasyczne Martensy, ale dzięki śnieżnobiałemu kolorowi są o wiele delikatniejsze w wyglądzie. Gruba czarna podeszwa z traktorem sprawia, że nadal mają mocno rockowy look rodem z lat 80. Taki retro look to jeden z najgorętszych trendów w modzie na ten sezon! Botki w tym stylu pokochały także inne gwiazdy - ostatnio w podobnych pokazała się Anna Lewandowska.

Botki, które wybrała aktorka, kosztują 369,99 zł i są wykonane ze skóry licowej. Miłośniczkom modnych butów na jesień spodobały się tak bardzo, że w sklepie internetowym marki Ryłko został już tylko jeden rozmiar. Na szczęście podobne modele znajdziesz obecnie w ofercie wielu marek obuwniczych.

Julia Wieniawa zestawiła botki z najmodniejszym w tym sezonie czarnym skórzanym trenczem oraz jeansami o kroju slouchy. Ten prosty, ale bardzo efektowny look świetnie sprawdzi się u kobiet w każdym wieku - i o każdym typie sylwetki.

