Subtelne sztyblety w stylu Chelsea boots i botki na szpilce w tym sezonie możemy schować na dno szuflady. Tej jesieni przy wyborze obuwia kierujemy się jedną zasadą - im cięższe, tym lepsze. Ten trend szybko podłapały modowe Instagramerki oraz... polskie gwiazdy.

Nie tak dawno combat boots Julii Wieniawy podbiły serca jej fanek. Teraz na podobny model zdecydowała się inna polska aktorka - Joanna Koroniewska. W komentarzach nie brakuje zachwytów nad jej stylizacją.

Joanna Koroniewska w wysokich combat boots

Nie ma wątpliwości, że to właśnie ten model botków jest prawdziwym symbolem tegorocznej jesieni. Łatwo je stylizować i za pomocą kilku dodatków stworzyć kobiecy, casualowy lub mocny look. Aktorka wybrała sznurowane combat boots do połowy łydki.

Botki Joanny Koroniewskiej pochodzą ze sklepu Born2Be i w regularnej cenie kosztują 259,99 zł. Za pomocą kodów rabatowych możesz tę cenę obniżyć aż do 181,99 zł. Są dostępne w wersji czarnej oraz białej.

Joanna Koroniewska założyła sznurowane botki do szarego total looku w bardzo casualowym wydaniu. Subtelny wzór w panterkę nie dodaje mu zbytniej ostrości, a za to przyciąga wzrok. Szeroki sweter o melanżowym wzorze świetnie maskuje wszystkie niedoskonałości figury.

Istnieje jednak naprawdę niezliczona ilość sposobów, na które można stylizować ten rodzaj obuwia - wiele z nich przekona nawet bardzo sceptycznie nastawione do tych botków kobiety. W towarzystwie wyszczuplających jeansów z wysokim stanem i motocyklowej kurtki stworzą luźny zestaw, który świetnie sprawdzi się na weekendowy spacer.

My polecamy wymienić krótką skórzaną kurtkę na modny i ponadczasowy trencz. Jeśli chcesz, by twoja stylizacja była naprawdę efektowna, wybierz płaszcz wykonany ze skóry lub ekoskóry.

