Księżna Kate jest ikoną stylu, a jej stylizacje kopiują miliony kobiet na całym świecie. Gdy dokładniej przyjrzycie się jej stylizacjom, to zauważycie, że praktycznie nie rozstaje się z butami na obcasie. A patrząc na nią, mamy wrażenie, że szpilki to najwygodniejsze buty na świecie. Jak ona to robi?

Jak wytrzymać cały dzień w butach na obcasie?

Niektóre kobiety praktycznie nie rozstają się z butami na obcasie. Jedną z nich jest Kate Middleton, która na większości oficjalnych wyjść pojawia się butach na obcasie. Kate zazwyczaj musi wytrzymać w nich wiele godzin, zatem nie dziwi nas, że sięga po sprawdzone sposoby, które mają zapewnić komfort noszenia tego typu obuwia przez dłuższy czas.

fot: ONS.pl

Księżna Kate jest w stanie wytrzymać w szpilkach wiele godzin, a wszystko dzięki specjalnym wkładkom do butów. Mamy na myśli produkt marki Alice Bow, która specjalizuje się w tworzeniu wkładek do butów na obcasie.

Za wkładki, które nosi przyszła królowa, trzeba zapłacić ok. 100 zł. Jednak w zamian dostajemy wysoką jakość i eleganckie wzornictwo. Czy wypróbujecie ten banalnie łatwy sposób?

