Buty to bardzo ważny element stylizacji, który może zmienić zupełnie jej charakter. Gdy do eleganckich spodni i białej koszuli włożysz cieliste baleriny z kokardką, to stworzysz zestaw do pracy. Jednak gdy klasyczne balerinki zamienisz na bogato zdobione szpilki, to look straci swój formalny wydźwięk.

Jak kupić idealne buty na wiosną? Takie, które będą pasowały do sukienki i spodni? Będą wygodne i eleganckie? Odpowiedź na te pytanie znajdziesz poniżej!

Jakie buty kupić na wiosnę 2019?

Buty na wiosnę i lato powinny być wygodne, modne i pasować do wielu stylizacji. Dobrze, gdyby były lekkie, przewiewne i wykonane z dobrej jakości materiałów. My znamy dwa modele, które doskonale wpisują się w tę charakterystykę.

Od wielu lat w sezonie wiosenno-letnim dużą popularnością cieszą się baleriny i lordsy. To stylowe i praktyczne buty, które są do siebie bardzo podobne. Jednak dla osób, które interesują się modą, różnica jest ogromna. Który model wybrać?

Baleriny - uniwersalne i ponadczasowe

To popularny rodzaj obuwia na płaskiej podeszwie. Baleriny są bardzo wygodne, miękkie i przylegają do stopy. Ich pochodzenia należy doszukiwać się w baletkach - butach wykorzystywanych przez tancerzy baletowych. Największa różnica między baletkami i balerinami jest w podeszwie, która izoluje stopę od podłoża i pozwala się swobodnie poruszać.

Na ulicach zadebiutowały w latach 50. XX wieku i od tego czasu cieszą się ogromną popularnością. Obecnie to modowy klasyk, który warto mieć w szafie.

7 par stylowych par balerin z najnowszych kolekcji

fot: FREE

Lordsy - eleganckie i formalne

Nazywamy tak nisko wykrojone półbuty, które są ozdobione frędzlem lub metalową sprzączką przypominającą końskie wędzidło. Najpopularniejsze lordsy pochodzą z kolekcji Gucci.

Początkowo były to buty noszone jedynie przez mężczyzn. Jednak szybko zdobyły uznanie konsumentów i zaczęły chodzić w nich również kobiety. Dla Brytyjczyków stały się alternatywą dla tradycyjnych oksfordów i sztybletów.

fot: FREE

Lordsy (podobnie jak baleriny) doczekały się triumfalnego powrotu na światowe wybiegi. Kilka lat temu zaczęły zdobywać coraz większą popularność wśród młodego pokolenia, głównie za sprawą połączenia komfortu, elegancji i formalizmu.

Lordsy czy baleriny?

To uniwersalne rodzaje obuwia, które są odpowiednie na wiele okazji. Największa różnica między nimi to budowa cholewki. Lordsy są bardziej zabudowane, a przez to lepiej osłaniają stopę.

Pamiętaj, że baleriny lepiej wypadną w zestawach w stylu romantycznym i boho. Dodadzą im subtelności, uroku i lekkości. Lordsy nie są tak uniwersalne, jak baleriny. Sprawdzą się znacznie lepiej w formalnych i biznesowych zastawach. Dobrze wyglądają ze spodniami o długości 7/8, eleganckimi szortami i rurkami. To, jaki model wybierzesz, zależy od twoich potrzeb i upodobań.

