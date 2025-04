Topowe stylizacje imprezowe dla #reneegirls

W sylwestrowej kampanii pojawiły się efektowne stylizacje, które sprawią, że każda karnawałowa noc będzie warta zapamiętania. Glam party mood w tym sezonie doskonale reprezentują pióra! To detal, który gości na dekoltach sukienek, rękawach marynarek czy nogawkach spodni, a także zdobi sandały i szpilki. Marka renee lansuje dopasowane sukienki dzianinowe i satynowe z kolorowymi piórkami, które koniecznie warto dodać do karnawałowej garderoby. Cekiny, cyrkonie, łańcuszki to nieodłączny element karnawałowych stylizacji i zawsze z dreszczykiem sięgamy po nowe odsłony tych zdobień. Zabłyśnij i zostań królową nocy! Pomogą Ci w tym kopertowe sukienki z lśniącymi drabinkami lub cekinowe fasony mini z asymetrycznym dekoltem. W nowej kolekcji nie mogło zabraknąć ukłonu w stronę tajemniczego klimatu imprezy rave, gdzie królują skórzane stylizacje. Must have to spodnie z imitacji skóry, najlepiej w duecie z marynarką z tego samego materiału. Nie zapomnij narzucić na ramiona skórzanego płaszcza z miękkim, futrzanym kołnierzem, który jest atrybutem każdej niezależnej #reneegirl.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Błyszczące buty na obcasie i stylowe torebki

Dance all night! Girl, koniecznie sprawdź te błyszczące dodatki i buty. Sięgnij po karnawałowe sandałki na obcasie w intensywnych kolorach, szpilki ze zwiewnymi piórkami lub satynowe czółenka na słupku. Efekt *bling bling* osiągniesz dzięki kozakom z siateczki z drobnymi cyrkoniami. Pięknie prezentują się także sandały na szpilce z kryształkowymi aplikacjami i cekinowymi paskami. Do looku z punkowym pazurem najlepsze będą botki na wysokim słupku i platformie lub lakierowane kozaki z modnym tłoczeniem skóry krokodyla. Dodatki od renee, którym nie można się oprzeć to designerskie kopertówki, które chwytamy w dłoń przed wyjściem na miasto. Niech ta noc się nie kończy!

Zobacz najnowsze trendy na renee.pl i stwórz niepowtarzalny party look!

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

CREDITS:

PHOTOGRAPHER: Borys Synak

PHOTOGRAPHER ASSISTANT: Aleksander Balcerek

VIDEOGRAPHER: Łukasz Filak

VIDEO ASSISTANT: Bartosz Pieńkowski

STYLIST: Ewelona / ART FACES

STYLIST ASSISTANT: Nikita Zyk

MAKE UP &. HAIR: Kama Jankowska / ART FACES

MODELS: Nicole / Uncover Models

ART DIRECTOR: Piotr Majcher

CREATIVE DIRECTION & PRODUCTION: Łukasz Bukowski