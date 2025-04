Jeśli miałybyśmy wskazać model torebki, w którym zakochały się wszystkie polskie gwiazdy, byłaby to zdecydowanie kultowa Pouch Bag marki Bottega Veneta. Na polskich ściankach i Instagramach widać ją dosłownie na każdym kroku. Ogromnymi fankami marki są Małgorzata Socha, Natalia Siwiec oraz Anna Lewandowska.

Ta torebka ma jednak swoją cenę. Nawet mały model kosztuje ponad 3600 euro, czyli... nieco ponad 16 tys. złotych. Nie musisz jednak brać kredytu, by stać się szczęśliwą posiadaczką torebki o podobnym kroju. W Reserved znalazłyśmy niemal identyczny model za naprawdę niską cenę!

Torebka z Reserved w stylu The Pouch

Klasyczne marszczenie i zapięcie na zatrzask brzmi banalnie, ale wiele kobiet marzy o tym, by w swojej kolekcji mieć właśnie tę torebkę o kultowym już kroju. Torebka z Reserved ma piękny beżowy kolor i długi wąski pasek, dzięki czemu możesz nosić ją zarówno w dłoni jako kopertówkę, jak i na ramieniu.

Chociaż torebka z Reserved jest wykonana z ekoskóry, na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie jak prawdziwa. Ma zapięcie na magnes i miękką podszewkę w środku. Co najlepsze, w sklepie internetowym kosztuje tylko 89 zł. W porównaniu do ceny oryginału to tak niewiele, że aż szkoda nie skorzystać!

Torebka nie należy do tych dużych. Ma 14 cm wysokości, 22 cm szerokości i 9 cm głębokości. Doskonale nada się więc na schowanie najpotrzebniejszych drobiazgów.

Jak gwiazdy noszą The Pouch od Bottega Veneta?

Ogromną zaletą tej torebki jest fakt, że pasuje zarówno do eleganckich wieczorowych stylizacji, jak i do tych całkowicie casualowych. Niezależnie więc, czy wybierasz się na bal, czy wskazujesz w jeansy i t-shirt, ona doskonale odnajdzie się w obu zestawach.

fot. ONS

Małgosia Socha łączy ją ze swetrem i spodniami w tartan. Torebka z Reserved w letnich stylizacjach będzie doskonale pasować także do wszystkich zwiewnych sukienek, a w nieco chłodniejsze dni - także do spodni i koszuli. Możesz ją łączyć spokojnie także w strojach biznesowych. Ma na tyle uniwersalny kształt, że z pewnością nikt nie spojrzy na to krzywo.

