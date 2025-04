Letnie wyprzedaże to świetna okazja, by uzupełnić w szafę o klasyki, które będą cieszyły przez wiele sezonów. A jeszcze lepiej, jeśli nowe rzeczy można założyć już następnego dnia. Mamy dla Ciebie idealny na lato gotowy look od WITTCHEN.

Beżowa kurtka ze skóry

Skórzana kurtka to podstawa. Przydaje się również latem – jako dodatek do kwiecistej sukienki czy topu ukazującego ramiona. To Twój sprzymierzeniec w klimatyzowanych pomieszczeniach albo w chłodny jeszcze poranek, gdy wychodzisz z domu.

Na lato najlepiej sprawdzą się jasne, odbijające światło kolory i proste kroje, takie jak tej skórzanej kurteczki WITTCHEN o czystych liniach i pięknym kolorze piasku.

fot. materiały prasowe

Złote sneakersy na traktorze

Stonowana beżowa kurtka stanowi świetne tło dla nieco odważniejszych butów. Jeśli zawsze miałaś ochotę włożyć sneakersy na grubej podeszwie, do tego w przykuwającym spojrzenia kolorze, czemu nie zrobić tego właśnie teraz?

Sneakersy WITTCHEN są wykonane ze złotej skórzanej plecionki niczym olschoolowe buty dziadka, ale stokroć bardziej od nich stylowe. Doskonałe do letnich looków!

fot. materiały prasowe

Biała ażurowa torebka

Letni strój nie byłby kompletny bez torebki. Biała, ozdobiona dziurkowaniem listonoszka ze skóry będzie idealnie pasować do beżowych i złotych akcentów reszty stroju.

Listonoszka to najczęściej wybierany przez kobiety model torebki. Nic dziwnego: jest praktyczna – można ją przewiesić na ukos – i pasuje do wielu stylów. Ta od WITTCHEN jest urzekająco wakacyjna dzięki bieli i ażurom, a jednocześnie na tyle elegancka, że możesz nosić ją nawet na spotkanie biznesowe.

fot. materiały prasowe

Cienki pasek z welurowej skóry

Pasek w kolorze jasnego brązu, którym zepniesz spodnie, spódnicę czy sukienkę, jest dyskretnym, ale przemyślanym elementem całego looku. Pozostaje w tej samej kolorystyce, a ponieważ jest cienki i ma niewielką sprzączkę, prezentuje się wyjątkowo lekko.

A nie od dziś wiadomo, że skóry o wykończeniu zamszowym czy welurowym kojarzą się sportowo i wakacyjnie. Z brązowym paskiem WITTCHEN strój jest dopięty na ostatni guzik, a mimo to sprawia wrażenie nonszalanckiego (nawet jeśli w rzeczywistości jest dokładnie zaplanowany).

fot. materiały prasowe

Jedwabna apaszka

Plama koloru w monochromatycznym looku. Barwne akcenty na apaszce ożywiają całość, a Ty możesz wybrać, czy ukazać tylko kawałeczek wzoru, zwijając apaszkę w rulon i przewiązując nią torebkę, czy większą jego część, składając ją na pół i przykrywając głowę. Jedwab cudownie chłodzi w upale, a abstrakcyjny wzór wygląda jak obraz.

fot. materiały prasowe

Biała walizka

Jeśli wakacje, to podróże – bliższe i dalsze. Warto poszukać walizki nie tylko trwałej i odpornej na uszkodzenia, ale i takiej, która będzie cieszyć oko i pasować do reszty looku. Biała walizka WITTCHEN wygląda wyjątkowo wakacyjnie (choć jest doskonała na wszystkie 365 dni roku). Pomyśl, jak przyjemnie będzie wypełnić ją pamiątkami z wyjazdu!

fot. materiały prasowe

Portfelik z chwostem

Zgrabny portfelik z chwostem to kropka nad „i” letniego looku. Pełen jest małych, miłych rozwiązań: chwost na łańcuszku, wykończenie croco, przegródka z transparentnym sercem, do którego możesz wsunąć zdjęcie ukochanego, dzieci lub swojego jamnika… Stylowy i uroczy portfel ucieszy każdą estetkę.

fot. materiały prasowe

