Espadryle z wiązaniem wokół kostki to kwintesencja letniego stylu. Doskonale pasują do stylu rustykalnego i boho. Świetnie wyglądają z sukienkami maxi, szortami i dżinsami. Ale uwaga, mogą optycznie skracać nogi. Sprawdź, jaki model wybrać, by wygląda modnie w sezonie wiosna-lato 2019.

Espadryle wiązane na lato 2019 - przegląd

Ten klasyczny model letnich butów ma wiele odsłon: płaskie, na koturnie lub platformie. Wszystkie łączy jedna wspólna cecha, czyli charakterystyczna podeszwa wyplatana ze sznurka lub innego naturalnego materiału.

Najpopularniejsze są espadryle w naturalnych kolorach: rozmytej bieli, beżu czy nude. Takie wzory można znaleźć w wielu popularnych sklepach odzieżowych i sieciówkach. Zainteresowaniem cieszą się również espadryle w stylu marynistycznym, czyli w kolorze granatowym lub w tradycyjne paski.

Miłośniczki błysku mogą wybierać sposób propozycji w metalicznych kolorach, ze zdobieniami, a nawet brokatem. Must have wśród espadryli z wiązaniem to buty w kolorze czarnym. Pasują do każdej letniej stylizacji i nigdy nie wychodzą z mody.

Na kolejnych stronach prezentujemy najbardziej stylowe propozycje.

