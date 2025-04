Espadryle to lekkie i wygodne buty na lato, które każda kobieta powinna mieć w swojej szafie.To klasyka letniej garderoby. Dowiedz się, z czym zestawiać espadryle, by fenomenalnie prezentować się tego lata. Podpowiadamy, jaki model warto kupić w sezonie wiosna/lato 2019. Wiele z nich to klasyka, więc posłużą na dłużej!

Espadryle to nic innego letnie buty z naturalnych materiałów - płótna okrywającego stopę i plecionej, sznurkowej podeszwy. Prawdopodobnie pochodzą z Hiszpanii. W swoim pierwotnym przeznaczeniu miały być prostym, wygodnym, lekkim obuwiem, chroniącym stopy przed często szorstkim śródziemnomorskim podłożem.

Początkowo noszone przez niezbyt zamożnych mieszkańców wybrzeża Morza Śródziemnego, szturmem podbiły salony za sprawą domu mody YSL.Obecnie noszą je wszyscy i w każdym zakątku świata. Można wybierać spośród modeli wzorowanych na pierwowzorze (z płaską podeszwą), przez wersje na platformach, koturnach oraz ze zdobieniami. Wszystkie łączy jedno - podeszwa wyplatana z naturalnego sznurka lub słomy.

Espadryle są uniwersalne, dzięki czemu można je nosić na wiele sposobów. Doskonale pasują do stylu casualowego: szortów i przewiewnych t-shirtów. Świetnie prezentują się również w wersji smart casual, czyli w połączeniu np. ze eleganckimi spodenkami i lnianymi koszulami. Ponadczasowa estetyka tych butów sprawia, że możliwości jest mnóstwo.

Pomysły na stylizacje:

Z sukienką midi lub maxi . Może się wydawać, że płaskie buty dobrze wyglądają tylko ze spodniami. Nic z tych rzeczy!

Z kombinezonem - codziennym lub szykownym. W zestawieniu z tym drugim, nadają się nawet do biura.

fot. ImaxTree/Agencja Free

Z denimem - idealne letnie, wakacyjne połączenie na luźniejsze okazje.

Z plisowaną spódnicą - bardzo w trendach!

Ze spodniami typu cullotes - look godny popularnej influencerki.

W sezonie wiosna/lato 2019 panuje duża różnorodność trendów. Na topie jest zarówno klasyka, jak i modowe nowiki prosto z wybiegów światowych projektantów. Przejrzałyśmy oferty popularnych i luksusowych marek, by sprawdzić, gdzie w tym roku kupić espadryle.

Najmodniejsze espadryle na lato 2019 - przegląd

Co roku największym zainteresowaniem cieszą się klasyczne płaskie espadryle. Tych jest w sklepach zdecydowanie najwięcej i są one najchętniej kupowane.

Jednak dla urozmaicenia, projektanci obuwia proponują również różne warianty tych kultowych letnich butów np. modele z paskiem, bez pięty, wiązane, na koturnie. Do tego dochodzi duża spory wybór wzorów i kolorów.

fot. ImaxTree/Agencja Free/Beautiful People

Uniwersalne, ponadczasowe, klasyczne - jednym słowem: must have! Pasują niemal do wszystkiego. Mają również dodatkową zaletę praktyczną: nie ulegają szybko zabrudzeniom od miejskiego kurzu lub plażowego piasku. Modowy ideał!

fot. Materiały prasowe/CCC, cena ok. 59,90 zł

Kochasz styl marynistyczny i chcesz dodać sobie wzrostu? To buty dla ciebie! Kojarzą się z wakacjami nie tylko dzięki charakterystycznej podeszwie, ale również marynarskim paskom. Będą świetnie wyglądać z szortami i białym t-shirtem. Do tego wiklinowy koszyk i kapelusz, i jesteś gotowa na spacer po nadmorskim deptaku.

fot. Materiały prasowe/Tommy Hilfieger (eobuwie.pl), cena ok. 279,00 zł

Lubisz błyskotki i look w stylu glamour? Wybierz espadryle z cekinami, kryształkami, perełkami lub ćwiekami. Będą błyszczeć nie tylko w promieniach słońca na plaży, ale również w wieczornym blasku dyskotekowych świateł.

fot. Materiały prasowe/DeeZee (CCC), cena ok. 89,99 zł

Espadryle z wiązaniem wokół kostki to esencja kobiecości i romantyzmu. Tego typu modele będą pięknie wyglądać z lnianymi sukienkami, tworząc szalenie modny styl rustykalny. Dorzuć do tego biżuterię z muszelkami, a będziesz królową letniego stylu.

fot. Materiały prasowe/Toni Pons (eobuwie.pl), cena ok. 219,00 zł

Propozycja dla pań, które nie wyobrażają sobie noszenia butów na płaskiej podeszwie. Szpilki w czasie urlopu się nie sprawdzą, lecz alternatywą dla nich mogą być espadryle na koturnie. Wygodne, stylowe i dodają wzrostu!

fot. Materiały prasowe/Ralph Lauren (eobuwie.pl), cena ok. 519,00 zł

Kwieciste printy są obowiązkowe w letniej garderobie. Nosimy je na ubraniach, dodatkach, a nawet na butach. Dodają lekkości i letniego, wakacyjnego charakteru. Latem zasady komponowania garderoby są znacznie luźniejsze, więc można zestawiać je również z innymi wzorami np. tropikalnymi lub paskami.

fot. Materiały prasowe/Tamaris (eobuwie.pl), cena ok. 129,90 zł

