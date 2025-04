Skarpetkowe botki wychodzą na prowadzenie! Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że będą największym hitem sezonu jesień 2017. Elastyczne botki, których cholewka przypomina skarpetę, pojawiły się m.in. na wybiegu u Balenciagi, Celine czy Niny Ricci, ale popularność tego rodzaju obuwia przywrócił Vetements.

Jakie buty będę hitem jesieni? Mamy dla was aż 7 propozycji

Na pierwszy (a nawet na drugi) rzut oka ten trend nie przekonuje. Wydaje się dziwny i wyjątkowo ekstrawagancki, ale pewnie wiele osób nie wie, że to wyraźne nawiązanie do mody lat 70.

Dajcie mu szansę i zobaczcie, jak takie buty wyglądają na nodze. Efekt może być dla was ogromnym zaskoczeniem, bo naprawdę mogą prezentować się świetnie.