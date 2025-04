Nikt chyba nie ma wątpliwości, że to plecione torebki są największym hitem na lato 2020. Pozostaje tylko pytanie - gdzie kupić najładniejszą, a do tego w najlepszej cenie? Na wyprzedaży w CCC znalazłyśmy idealną plecioną torebkę. Jest nie tylko ładna, ale przede wszystkim i praktyczna. Jak wygląda?

Reklama

Dwukolorowa pleciona torebka z CCC

Pleciona torebka z CCC jest dwukolorowa - na górze jest w kolorze naturalnego beżu, w dolnej części torebki jest pofarbowana na subtelny, lekko przygaszony pomarańczowy. Ma dwie krótkie rączki do noszenia w ręce lub na przedramieniu, a w środku praktyczną, ściąganą podszewkę w odcieniu beżu.

W środku torebki znajdują się dwie kieszonki, w które zapakujesz najważniejsze drobiazgi.

Pleciona torebka z CCC jest dosyć duża i z łatwością pomieści format A4. Jej szerokość to od 22 cm na dole torebki do 51 cm w górnej części. Jest wysoka na 27 cm i głęboka na 8 cm. Możesz kupić ją w jeszcze jednej wersji kolorystycznej - beżowo-różowej. W obu kolorach została przeceniona z 89,99 zł na 53,99 zł - czyli aż o 40%.

Do czego nosić plecioną torebkę z CCC?

Każdy, komu przyszło stylizować torebkę w tym stylu wie, że nie sprawdzi się ona w stroju wieczorowym lub biznesowym - podobnie jak inne rzeczy z motywem naturalnej plecionki. Pleciona torebka z CCC będzie jednak niezastąpiona w stylu casual. Noś ją do każdej stylizacji, ale pamiętaj, by nie przesadzić.

Espadryle i pleciona torebka to wystarczająco dużo plecionki jak na jedną stylizację - odpuść już więc kapelusz i inne dodatki z tym motywem. Doskonale uzupełnią ją za to... perły. Ten rodzaj biżuterii nie jest już zarezerwowany tylko na większe okazje - doskonale sprawdzi się, zgodnie z filozofią hygge, także na co dzień.

Reklama

Więcej modnych torebek w niskich cenach:

Pleciona torebka w Zarze za 59 zł. Trudno znaleźć ładniejszą

Okrągła torebka z plecionki w Lidlu. Kosztuje tylko 54 zł

Tej listonoszki z Zary będą ci zazdrościły wszystkie koleżanki. Ile kosztuje?