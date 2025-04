Jesienią i zimą zwykle zakładamy botki lub kozaki. Nie zapominajmy jednak o sportowych butach – to stylowe, a przede wszystkim wygodne obuwie, które można z powodzeniem nosić, nawet do pracy, zanim zrobi się bardzo zimno lub deszczowo. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Modne sportowe buty Ecco

Zapewne każda kobieta chciałaby codziennie prezentować się nienagannie. Najlepiej w dopasowanej sukience, na niebotycznie wysokich szpilkach. Dzieje się tak dlatego, że każda marzy o tym, aby zachować jak najwięcej klasy i stylu. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Co więcej, może się to odbić niekorzystnie na kondycji naszych stóp. Całe szczęście rynek modowy wyszedł naprzeciw i oferuje ciekawe rozwiązania z wykorzystaniem obuwia sportowego. Te z pozoru niepasujące do siebie elementy garderoby zachwycą niejedną kobietę.

Jeszcze nie posiadasz sportowego modelu w swojej szafie? Nie zwlekaj! Jeżeli jesteś na etapie poszukiwania butów sportowych, to koniecznie zajrzyj do naszej galerii. W kolekcji Ecco znajdujesz mnóstwo sportowych butów, w tym supermodne sneakersy z długą lub krótką cholewką.

Założona w 1963 roku firma Ecco jest duńskim producentem wysokiej jakości obuwia. Te buty wyróżniają się precyzją wykonania oraz niebanalnym designem. Połączenie innowacyjnych rozwiązań oraz skóry naturalnej sprawia, że obuwie jest bardzo wytrzymałe oraz wygodne. Warto zwrócić uwagę na jakość podeszwy. Jest ona połączona z cholewką za pomocą innowacyjnej metody, dzięki czemu buty są odporne na uszkodzenia.

Buty sportowe do pracy – z czym je łączyć?

Wbrew pozorom obuwie sportowe Ecco możemy łączyć z każdą częścią garderoby. Nie inaczej jest w przypadku stylizacji do pracy. Jeśli nie obowiązuje nas sztywny dress code, możemy zamienić niewygodne szpilki lub klasyczne półbuty na najmodniejsze w tym sezonie obuwie sportowe, np. typu sneakersy.. Zestawiając je ze spódnicą, sukienką, a nawet garniturem otrzymamy niesamowity duet.

Spódnica midi i kolorowe sneakersy

Midi – wyjątkowo klasyczny model spódnicy, który w połączeniu ze sweterkiem da nam idealną bazę pod wykorzystanie sneakersów. Pamiętajmy jednak, że jeśli mamy w planie szaleństwo kolorów lub wzorów, to pozostałe elementy powinny zostać gładkie i w stonowanych odcieniach. Dodając do tego zestawu płaszcz przewiązany paskiem będziemy się prezentować wprost obłędnie i niepowtarzalnie!

Garnitur plus trampki

Jeśli myślisz, że jest to kiepskie połączenie, to zapewne jeszcze nigdy nie widziałaś go na żywo. Coraz częściej można spotkać połączenie klasycznego garnituru z trampkami. Najlepiej, jeśli mają w sobie coś charakterystycznego. Może być to motyw, materiał lub kolor – wybór należy do nas.

Sukienka w duecie z butami sportowymi

Jak najbardziej! W końcu, ile razy można zakładać buty na obcasie i męczyć się przez kilka godzin w pracy? Jeśli nadejdzie dzień, że nasze stopy odmówią posłuszeństwa i klasyczne czółenka zostaną rzucone w kąt, warto zastąpić je sportowym obuwiem. Wiązany trencz lub skórzana ramoneska wspaniale dopełnią stylizację. Nie zapominajmy także o dodatkach. Idealne w tym przypadku okażą się ozdobne wiszące kolczyki lub migocząca bransoletka.

Jeansy – sportowa elegancja

Klasyczne rurki, boyfriendy, a może z rozszerzanymi nogawkami? Krój jeansów jest nieistotny. Oczywiście, jeśli w naszej pracy obowiązuje strój bardziej zbliżony do formalnego, wtedy lepiej postawić na klasykę. Dodatkowo biała koszula, dobrze skrojony żakiet i klasyczne dodatki, a nasza stylizacja nabierze odpowiedniego uroku.

