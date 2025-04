Ogólnopolski #DzienSzpilek to akcja zainicjowana przez sklep internetowy Moliera2.com. Do udziału w inicjatywie zachęcają polskie gwiazdy. Akcja odbędzie się 25.09 (środa) i według pomysłodawców ma być powtarzana co roku.

Ogólnopolska akcja #DzienSzpilek z gwiazdami

Zasady akcji są bardzo proste: za każdą osobę, która opublikuje na Instagramie lub Facebooku zdjęcie w szpilkach i oznaczy je hasztagiem #DzienSzpilek, sklep internetowym Moliera2.com przekaże 2 zł na rzecz fundacji onkologicznej Alivia.

W wydarzenie zaangażowane są m. in. Kasia Sokołowska, Magda Gessler, Natalia Siwiec i Paulina Sykut-Jeżyna, które na swoich profilach już teraz zachęcają internautów do wspierania inicjatywy. Utworzone zostało także wydarzenie na Facebooku, które skupia osoby chcące wesprzeć tym sposobem podopiecznych fundacji Alivia.

- Chcemy pokazać, że każdy z nas może pomagać w bardzo prosty sposób. Specjalizujemy się w sprzedaży szpilek, dlatego to właśnie je chcemy wykorzystać w słusznej i cennej społecznie sprawie. Użyjemy siły mediów społecznościowych, aby zaszczepić w ludziach chęć niesienia pomocy, przypomnieć że wsparcie każdego z nas się liczy, pokazać że pomaganie zawsze będzie modne – mówi Agnieszka Majczyk Marketing & PR Director Sklepu internetowego Moliera2.com.

Przypominamy, że aby wziąć udział w akcji należy 25.09 opublikować zna Instagramie lub Facebooku zdjęcie w szpilkach z hasztagiem #DzienSzpilek.

Warto się zaangażować!

