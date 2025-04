Doda już dawno odeszła od swojego kontrowersyjnego wizerunku i stawia raczej na stonowane stylizacje pełne klasy. Chociaż czasem nadal lubi założyć szokujące długością mini spódniczki i głębokie dekolty, powoli staje się ikoną mody, którą mogą inspirować się kobiety w każdym wieku.

Gwiazda nie stroni od marek bardziej przyjaznych portfelowi. Na jej Instagramie znalazłyśmy kultowe sneakersy Nike w białym kolorze. To najmodniejsze buty na lato, a na Eobuwie.com kupisz je w najlepszej cenie.

Doda w białych sneakersach Nike

Model, na który postawiła piosenkarka, to kultowe Nike Court Vision Low. Doda nosi je do jeansów, krótkich spodenek, a także do bardzo kobiecych letnich sukienek w roślinne wzory. To prawdziwe buty do zadań specjalnych

Sneakersy Dody są obecnie dostępne w sklepie Eobuwie.com. W regularnej cenie kosztują 279 zł. Jeśli kupisz jednak jeszcze jedna parą spoza wyprzedaży i wpiszesz kod rabatowy, będziesz mogła kupić je aż 22% taniej.

Buty są dostępne w rozmiarach od 36,5 do 42. Jeśli nie przepadasz za białymi sneakersami, masz do wyboru też ten sam model w czarnym kolorze.

Te buty mają to do siebie, że pasują do każdej stylizacji. Nasza propozycja to sukienka o najmodniejszej długości midi - im bardziej zwiewna, tym lepiej. Wybieraj modele w kwiaty lub w powracające każdego lata groszki w każdym wydaniu. Do tego dobierz na przekór elegancką torebkę-listonoszkę. Z ulubioną biżuterią i zwiewną ramoneską stworzysz idealny zestaw na wyjście ze znajomymi.

Białe sneakersy to hit każdego lata, warto więc zaopatrzyć się w takie już w tym sezonie. Te modele też mogą ci się spodobać:

