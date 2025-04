Są wygodnie, łatwe do zakładania i zdejmowania i mają w sobie odrobinę nonszalancji, która dodaje luzu stylizacjom. Tego lata pojawiło się tak dużo rodzajów klapek, że bez trudu powinnaś odnaleźć najlepsze dla siebie.

1. Klapki typu mules

Czyli po prostu pantofle bez pięty. Niekwestionowany przebój tego lata. Mają mnóstwo odmian, ale łączy je elegancja i kobiecy charakter. Sprawdzą się jako codzienne obuwie miejskie, a wersje na obcasie mogą być dobre nawet na wieczór.

2. Klapki sportowe

Kojarzą się z męskim obuwiem basenowym, albo modą z lat 80. czy 90. Są z gumy lub plastiku i często maja drukowane napisy. Z pewnością dobrze wyglądać będą do szortów i t-shirtów, ale wiele blogerek nosi je również do dziewczęcych sukienek przełamując ich stylu.

3. Klapki w marokańskim stylu

To klapki z mocno wydłużonymi czubkami, szyte najczęściej ze skóry lub wzorzystego płótna. Czasem mają formę półbutów z przydeptaną piętą. Można zestawić je ze spodniami z szerokimi, długimi nogawkami i białą, prostą koszulą lub płócienną sukienką maxi.

4. Klapki z futerkiem

To niezwykłe, ale to już kolejny sezon szaleństwa na temat futrzanych klapek. To niestandardowe połączenie wygody i stylu glamour. W takich klapkach na pewno zrobisz wrażenie. Dla niezdecydowanych to stylowe kapcie, dla fashionistek – obuwie, które "podkręca" stylizacje. Dobrze prezentują się z klasycznymi strojami, stanowiąc z nimi ciekawy kontrast, ale nieźle wyglądają też z kimonowym wzorzystym żakietem czy sukienką maxi.

5. Klapki z wielką kokardą na górze

Albo fantazyjnie zamotaną szarfą. Kobiece, romantyczne, ale też i nowoczesne, bo często łączy się je ze sportową, plastikową podeszwą. Pięknie wyglądają z białymi romantycznymi sukienkami w stylu boho lub bluzkami hiszpankami noszonymi do cygaretek.

