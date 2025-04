Czy znasz gladiatorki? To sandałki z cieniutkich paseczków! Są wysokie – sięgają powyżej kostki, ale najczęściej aż do kolana. Mogą być wiązane u góry lub zapinane z tyłu na suwak. Szyje się je z prawdziwej lub sztucznej skóry.

Krótka historia gladiatorek

Swoją nazwą i fasonem nawiązują do dawnego obuwia noszonego przez gladiatorów na arenie w starożytnym Rzymie. Przewiewne i dość lekkie obuwie szyte z prawdziwej skóry były jednocześnie solidne i trwałe. Sandały w Rzymie określały status, nie bez powodu starożytni bogowie na posągach mieli sandały, z samym Apollem na czele – patronem szewców.

Z najnowszych wybiegów



W modzie damskiej pojawiają się prawie każdego roku. A jak tego lata? Przejrzałyśmy dla was pokazy mody światowych projektantów. Wysoko sznurowane buty na obcasie wypatrzyłyśmy m.in. u Altuzarra. Mają niezwykłe czerwone obcasy, które sprawiają, że mocne rockowe gladiatorki nabierają kobiecości. Nosiłybyśmy je do czarnych oversizowych sukienek, lekko obszarpanych szortów lub szerokich spodni cullotów.

Sandały u Lanvin to wariacja na temat dawnego obuwia gladiatorów. Są również wysokie, ale mają liczne zapięcia po bokach, wysoki obcas i kokardkę na przodzie – to zdecydowanie gladiatorki w stylu light :). Będą pasować do zwiewnych sukienek i spódnic – od mini do midi.

Czy to obuwie dla każdego?



Niestety, nie. Oplatające kostkę i łydkę rzemyki tworzą sieć poziomych paseczków, które optycznie poszerzają tą część nogi. Konieczne tu będą również szczupłe kostki. Doskonale wyglądać w gladiatorkach będą kobiety o dłuższych nogach. Jednym słowem – wymagające obuwie!

Podglądamy wasze stylizacje

A jak wy nosicie gladiatorki? Prym wiodą dżinsowe szorty plus t-shirt – to zestawienie zawsze się sprawdza. Chętnie też zestawiacie je z krótkimi sukienkami z hiszpańskim dekoltem – to również komplet w stu procentach trafiony.

A może macie jeszcze inne pomysły?

Więcej modnych ubrań i dodatków:

