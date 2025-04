Marylin Monroe powiedziała o nich: „Szpilki dają kobiecie 25% więcej mocy, 50% więcej pewności i 100% więcej seksapilu!” Trudno się z tym nie zgodzić! Kobiety pokochały chodzenie na wysokich obcasach. Nic dziwnego – nogi w szpilkach wyglądają zgrabniej, kształty – bardziej kobieco, a ruchy nabierają seksownego wyglądu.

Jakie buty będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji!

Jakich szpilek powinnaś szukać?

Postaw na jakość, a będziesz czuć się w nich komfortowo, a buty posłużą ci przez wiele sezonów. Dobre szpilki mają obcas osadzony dokładnie na samym środku pięty, co gwarantuje jego stabilność. Buty powinny idealnie przylegać do stopy. Im lepsza jakościowo skóra, z której są zrobione, tym większa gwarancja na to, że but lepiej ułoży się i dopasuje do ciała. Klasyczne szpilki mają spiczasty czubek, ale jeśli masz szersze stopy wybierz lekko zaokrąglony.

Nasz typ – eleganckie buty z Gino Rossi

Przetestowałyśmy i polecamy! To firma, która stawia na elegancję i niebanalne wzornictwo. Ich szpilki wyglądają bardzo delikatnie i seksownie zarazem. Mają kilka wysokości obcasów: 6, 8,5 cm i 10 cm, więc będziesz mogła sama zdecydować, w których pewniej się czujesz.

Jesteśmy zafascynowane ich kolorystyką – znajdziesz tu nie tylko klasyczne czarne buty, ale i w kolorze nude, ognistej czerwieni, eleganckim popielu i mocnej fuksji. Jest też kilka ciekawych opcji dla zwolenniczek oryginalnych szpilek – np. rockowe buty z paseczkiem z ćwiekami wokół kostki lub eleganckie czółenka z kryształami na przodzie.

W Gino Rossi możesz też trafić na prawdziwą cenową okazję. Na stronie internetowej firmy jest również outlet, w którym możesz upolować piękne szpilki z poprzedniego sezonu nawet 80 procent taniej! My wypatrzyłyśmy tam np. skórzane szpilki z koronkowym nadrukiem za 99,90 zł! W sam raz na wieczorowe wyjścia i... najbliższe Boże Narodzenie :).

