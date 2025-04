Małgorzata Kożuchowska uchodzi za jedną z największych modowych ikon w polskim showbiznesie. Fanki często dopytują o szczegóły jej stylizacji. Ostatnio na jej Instagramie oczarowały nas czerwone sandały na słupku, które założyła... z okazji wyborów. To idealny model na lato, który sprawdzi się na każdą okazję!

Małgorzata Kożuchowska w czerwonych sandałach na słupku

Czerwone sandały Małgorzaty Kożuchowskiej to klasyczny model o minimalistycznym fasonie. Mają pasek na palcach, zakrytą piętę oraz cienkie paski, które zapewniają stabilność. Czerwone sandałki sprawdzą się nie tylko na co dzień - doskonale będą też pasować do sukienek weselnych oraz wieczorowych kreacji.

Aktorka postawiła na model z kolekcji marki Bottega Veneta, która słynie z pięknych fasonów wpisujących się w najnowsze trendy. Słynie jednak też z bardzo wysokich cen, które są poza zasięgiem większości z nas. Znalazłyśmy więc w sklepie Eobuwie.com kilka modeli, które wyglądają podobnie, ale kosztują o wiele mniej.

Sandały Jenny Fairy

Jeśli szukasz sandałów na obcasie, które będą tak wygodne jak te na płaskiej podeszwie, szukaj modeli, które zapewnią jak największą stabilność. Ten model Jenny Fairy ma dwa skrzyżowane paski, dzięki czemu świetnie będzie trzymał się na nodze. Całości dopełnia zamszowe wykończenie,a cena to tylko 79 zł.

Sandały DeeZee

Sandały w nieco żywszym kolorze dodadzą uroku każdej stylizacji. Ten klasyczny model z kolekcji DeeZee ma bardzo prostą formę - a to właśnie minimalizm jest w cenie w sezonie lato 2020. Te buty założysz zarówno do jeansów, jak i do bardzo kobiecej sukienki - a to wszystko zaledwie za 79 złotych.

Sandały Jenny Fairy

Warto zwrócić uwagę także na lżejsze formy. Sandały od Jenny Fairy w przeciwieństwie do tych Małgorzaty Kożuchowskiej mają odkrytą pietę, ale ciężko odmówić im stylowego wyglądu. Mają bardzo szeroki obcas i pasek zapinany na kostce, a do tego świetną cenę. Zapłacisz za nie tylko 79 zł.

Sandały Gino Rossi

Warto zerknąć także na wyprzedaże - szczególnie, jeśli szukasz butów z kolekcji marek z wyższej półki. Te sandały Gino Rossi w regularnej cenie kosztują 299 zł, ale w promocji możesz je kupić za 199 zł. Są wykonane z naturalnej skóry o zamszowym wykończeniu. Zamiast prostego paska mają zaś subtelne i bardzo kobiece wiązanie.

Sandały Sagan

Klasyczne czerwone sandałki na słupku, wykonane ze skóry, ma też w swojej kolekcji marka Sagan. Zamsz zastępuje tu jednak delikatna w dotyku skóra welurowa. Buty mają także skórzaną wkładkę, dzięki czemu nie odparzają nóg i są naprawdę wygodne. Na Eobuwie.com kupisz je za 249 zł.

