Bywa, że domowe szafy pękają w szwach od nadmiaru obuwia damskiego. Jak mawia amerykańska projektantka mody Tracy Reese: buty są wykończeniem każdego stroju, ważne więc, żeby uzupełnić outfit idealną parą. Trudno się z tym nie zgodzić – wiemy przecież, jak obuwie damskie potrafi wyeksponować piękno każdego ubrania.

Reklama

Jakie buty będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji!

Jesienią sięgnijmy po ocieplane półbuty za kostkę, zapewniające ciepło, komfort oraz stylowy wygląd. Dobrze dopasowane buty to nie tylko połowa twojej codziennej stylizacji. To także część twojego dobrego samopoczucia.

Buty damskie CCC na jesień

Buty na jesień mają być przede wszystkim wygodne. W końcu to one mają nas chronić przed listopadowymi błotami i słotami. Na szczęście moda jest dla nas łaskawa. Na topie są sznurowane botki, które powoli stają się klasyką mody.. Są ciepłe i dzięki wysokim obcasom lub platformom wydłużają nogi.

Trzewiki damskie, podobnie jak botki, czy balerinki, stały się jednym z najpopularniejszych rodzajów kobiecych butów. Dzięki niezliczonej ilości wzorów i różnorodności stylów te buty damskie są jedną z najbardziej popularnych kategorii obuwia. W sklepie CCC znajdziesz szeroką gamę trzewików. Charakteryzują się trwałością, modnym wzornictwem i komfortem użytkowania.

Do czego nosić sznurowane trzewiki ?

Sznurowane botki to szerokie pojęcie bo obok bardziej trekingowych, sportowych modeli znajdziemy także eleganckie obuwie na obcasie. Te pierwsze sprawdzą się nie tylko na wyprawę, ale także na co dzień, np. do jeansów.

Eleganckie i seksowne wiązane botki na obcasie będą stanowił doskonałe uzupełnienie stylizacji z sukienkami czy spódnicami. Jednak z powodzeniem możemy nosić je również do spodni, dodając nieco szyku nawet codziennym stylizacjom.

Trzewiki dobrze wyglądają również z legginsami lub rurkami. Tu warto zastosować monochromatyczny chwyt. Do czarnych butów damskich za kostkę dobieramy czarne legginsy, a nasze nogi będą wydawać się długie niczym u top modelki.

Wiązane modele stanowią doskonałą alternatywę dla tych wsuwanych lub zapinanych na suwak.. O wiele łatwiej dopasować je do wysokiego podbicia niż modele wsuwane, a dodatkowo takie buty będą stanowiły bardzo ciekawy akcent naszych stylizacji. Bardzo ciekawą propozycją w tym sezonie są także sznurowane buty na słupku, które nadają nieco retro charakteru stylizacjom. Ciekawe sznurowanie może być doskonałym uzupełnieniem stylizacji - przekonajcie się!

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

To dzięki nim poczujesz się wyjątkowo zarówno za dnia, jak i wieczorem

Zamień dziś wysokie, cienkie szpilki na stabilne słupki. Są równie eleganckie

Szykownie i z klasą. W nowy sezon wejdź w dobrym stylu! I... pokochaj te bluzki