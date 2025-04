Buty zimowe powinny być przede wszystkim praktyczne i ciepłe. Nie oznacza to jednak, że przy tym nie mogą być modne. Jakie trendy będą obowiązywały w czasie zimowych miesięcy? Jaki model butów warto kupić? Radzimy, w co zainwestować, by świetnie wyglądać.

Najmodniejsze buty zimowe 2019/2020:

... i ze spiczastym noskiem! Dokładnie takie, jakie doskonale pamiętamy z lat 90. Wówczas były hitem, a później... odeszły w zapomnienie. Dziś znów wracają z wielką klasą. Mogą być klasycznie czarne lub mieć odjechany wzorek np. hitowy animal print.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Już noszą je gwiazdy i celebrytki, a trend na nie dopiero się rozpoczął! Tej zimy to będą najmodniejsze buty. Odważne, ale bardzo stylowe. Najbardziej pożądane są kowbojki damskie w... krowie łaty! Wolisz klasykę? Nie ma problemu. Postaw na ponadczasową czerń lub elegancki brąz.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Najwygodniejsze buty na tegoroczną zimę. Praktyczne, z wygodnym bieżnikiem, a do tego bardzo w trendach. Wciąż na topie jest estetyka inspirowana stylem lat 80. i 90., która w tym sezonie manifestuje się w trendzie na styl grunge. Te buty idealnie do niego pasują!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jedni je kochają, a inni... nienawidzą. Jednak prawda jest taka, że buty Emu to jedne z najcieplejszych butów na zimę. Być może dlatego wracają wraz z każdym sezonem jesienno-zimowym? Jedno jest pewne, w czasie najbliższych miesięcy wciąż będą modne. Ich dodatkową zaletą jest duża uniwersalność. Można je nosić do wielu codziennych stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

