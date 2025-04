Każda wielbicielka modowych nowinek powinna mieć w swojej szafie kozaki za kolano, botki zdobione haftem, wygodne sneakersy i ciepłe śniegowce. Co jeszcze? Zobaczcie, jakie modele znajdziecie w sklepie internetowym Zalando.

Reklama

To jeden z naszych ulubionych sklepów internetowych! Wybrałyśmy 9 hitów z najnowszej oferty Zalando

1. Kozaki za kolano

Muszkieterki to kozaki, które kończą się nad kolanem. Niestety są dość trudne w stylizacji, a przez część osób uważane nawet za wulgarne. Jednak nie ma najmniejszej wątpliwości, że to jedne z najmodniejszych butów na sezon jesień-zima 2017/2018.

fot: 1. Czarne muszkieterki Buffalo, cena, ok. 419 zł; 2. Czarne kozaki Tom Tailor Denim, cena, ok. 329 zł; 3. Brązowe kozaki Ralph Lauren, cena, ok. 1219 zł; 4. Muszkieterki Aldo, cena, ok. 419 zł

2. Sportowe

Sneakersy to potoczna nazwa sportowych butów, które nosimy na co dzień. Kiedyś to pojęcie obejmowało jedynie dobrze wszystkim znane trampki na gumowej podeszwie.

Obecnie za sneakersy uważane są również sportowe buty, które zamiast na zajęcie fitness nosimy do casualowych, a czasem nawet eleganckich stylizacji.

Sneakersy to najmodniejsze buty sezonu. Jak je nosić?

fot: 1. Bordowe buty sportowe Nike, cena, ok. 399 zł; 2. Fioletowe buty sportowe New Balance, cena, ok. 359 zł; 3. Różowe buty sportowe Reebok, cena, ok. 329 zł

3. Ekstrawaganckie

Czasem warto pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Ekstrawaganckie i rzucające się w oczy buty będą fajnym urozmaiceniem jesienno-zimowych stylizacji. My jesteśmy zakochane botkach zdobionych połyskującymi cekinami.

fot: 1. Botki zdobione cekinami Aldo, cena, ok. 549 zł; 2. Szpilki w panterkę River Island, cena, ok. 249 zł; 3. Wzorzyste botki River Island, cena, ok. 229 zł

4. Czerwone

To odważna, kobiece i seksowne buty, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli lubicie bawić się modą to wybierzecie czerwone kozaki z błyszczącej skóry. Pamiętajcie, że w tym sezonie do łask wracają buty w szpic, które dodatkowo wydłużają i optycznie wysmuklają nogę.

fot: 1. Czerwone kozaki Miss Selfridge, cena, ok. 359 zł; 2. Czerwone botki Vagabond, cena, ok. 549 zł, 3. Aksamitne botki Dorothy Perkins, cena, ok. 209 zł

5. Botki na słupku

Botki na słupku to jeden z najpopularniejszych modeli kobiecych butów. Kiedyś były zarezerwowane jedynie na sezon jesienno-zimowy. Obecnie możecie nosić je przez cały rok.

Pamiętajcie, że buty do kostki optycznie skracają nogi. Dlatego noście je z długimi spodniami i długościami mini. Jeśli zestawicie je ze spódnicą midi lub spodniami 7/8 look będzie wyglądał bardzo ciężko i nieatrakcyjnie.

fot: 1. Czarne botki na słupku Dorothy Perkins, cena, ok. 209 zł; 2. Zielone botki na obcasie Vero Moda, cena, ok. 419 zł, 3. Wzorzyste botki na słupku Tamaris, cena, ok. 249 zł

6. Śniegowce

Głównym zadaniem śniegowców jest ochrona przed zimnem i wilgocią. Wiele osób mówi, że w przypadku tego obuwia wygląd jest sprawą drugorzędną. Jednak my nie możemy się z tym zgodzić. Oczywiście bardzo ciężko jest znaleźć ładne śniegowce, ale jest to możliwe. Naszym hitem jest model marki Geox.

Zmarzłyście dzisiaj? Mamy dla was 15 par najładniejszych śniegowców na najbliższe miesiące

fot: 1. Czarne śniegowce Lost Ink, cena, ok. 239 zł; 2. Czarne śniegowce MAYRAH Geox, cena, ok. 689 zł; 3. Sznurowane śniegowce Roxy, cena, ok. 549 zł

7. Z haftami

Buty zdobione haftami to przykład, że jesień i zima nie musi być nudna. Haftowane botki, mokasyny czy baleriny przyciągają wzrok i dodają charakteru cały strój.

Kwiatowe ornamenty są okazałe, przypominają ogrody pełne kwiatów. Ten trend pokochają wszystkie miłośniczki klasyki, które są znudzone noszeniem prostych rzeczy lub szalone zwolenniczki stylu boho.

fot: 1. Czarne botki z haftem Even&Odd, cena, ok. 169 zł; 2. Botki z haftem New Look, cena, ok. 209 zł; 3. Czarne botki z haftem New Look, cena, ok. 209 zł

Reklama

Jakie buty będę hitem jesieni i zimy? Mamy dla was aż 7 propozycji