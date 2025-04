Najlepsza recepta na odjęcie sobie kilku lat? Nowe, oryginalne buty! Stradivarius to przede wszystkim sklep z odzieżą, ale z sezonu na sezon mają coraz bardziej rozbudowaną ofertę obuwia. Zobaczcie, jakie ciekawe buty wybrałam dla was z ich najnowszej kolekcji.

Reklama

Jakie buty będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji!

1. Botki zdobione zwierzęcym nadrukiem

Niezwykłe, z bydlęcej skóry z włosiem w pasy zebry. Mają ścięty obcas jak u kowbojek i gumową wstawkę, by łatwo było je dopasować do nogi – idealne do dżinsów, może czarnych?

Niezłe są też cętkowane na nietypowym, zwężającym się ku górze obcasie. Są smukłe i eleganckie, więc będą dobrze wyglądać noszone do krótkiej sukienki.

2. Ciężkie motocyklówki Stradivarius

Pomieszaj style i dodaj do zwiewnej sukienki botki na traperach, a od razu całość będzie intrygująca. Niezłe są ciężkie buty motocyklówki z suwakiem przebiegającym… przez środek buta! Może spodobają ci się botki typu martensy z zabawnymi napisami informującymi, który jest lewy, a który prawy :). Trochę delikatniejsze, ale równie ciekawe są botki z licznymi ozdobnymi paskami, klamrami i ćwiekami – do dżinsów i prostego płaszczyka np. w camelowym kolorze jak znalazł!

3. Buty – skarpetki Stradivarius

Mnóstwo w tym sezonie botków i kozaków z elastycznymi cholewkami. W Stradivariusie spodobały mi się bordowe buty za kostkę na cienkiej szpileczce. Ich cholewka ma u góry ściągacz niczym u klasycznych skarpetek. A dla miłośniczek mini – będą do niej pasować płaskie kozaki z gumowaną cholewką za kolano – wyglądają seksownie jak pończochy.

4. Sneakersy Stradivarius - koniecznie białe

Nadal jest trend na noszenie białych sportowych butów praktycznie do wszystkiego. Wiele fashionistek zestawia je nawet z eleganckimi sukienkami. Wybrałam dla was dwie pary na platformie – ja jestem zwolenniczką tych ze złotymi wstawkami z tyłu, a wy?

Reklama

Może zainteresują cię również:Najbardziej puchate kapcie sezonu! Czas na ciepłe dodatkiTe buty to hit sezonu! A jeszcze niedawno były uważane za totalny kicz...Wiemy, gdzie kupić najmodniejsze buty sezonu! Znalazłyśmy aż 11 takich modeli już od 120 zł