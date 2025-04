Jak wybrać odpowiednie buty do wizytowego stroju? Powinnaś zwrócić uwagę na kilka rzeczy i przeanalizować je po kolei – jeśli będziesz pewna, jakich butów szukasz, nie będziesz gorączkowo biegać po sklepach :).

1. Wybierz kreację

Lepiej jest dobierać dodatki do stroju niż odwrotnie.

2. Pomyśl ile chcesz na nie wydać

Jeśli skłaniasz się do pierwszej opcji i mają to być buty tylko na to wesele– wtedy sprawa jest prosta – kieruj się tylko i wyłącznie konkretnym, wybranym strojem. Rozważ też, czy warto przeznaczać na takie buty dużo pieniędzy?

Chciałabyś jednak nosić takie buty również później, na inne okazje? Powinny być więc bardziej uniwersalne i pasować do innych rzeczy w twojej garderobie.

3. Wybierz fason butów

Opcji jest niezwykle dużo: począwszy od czółenek retro, romantycznych balerin, po szpilki z rockowym pazurem. Jeśli strój jest w bardzo określonym stylu, np. stylizowany na lata 50. czy 70., buty powinny do niego nawiązywać. Gdy jednak zdecydujesz się na coś prostego, oryginalne pantofle mogą być nietypowe, jako mocnym akcent, który ożywia kreację.

Pamiętaj jednak o tym, by buty były również dobrane do twojej sylwetki – przy pełnych kostkach nie wybieraj czółenek z paseczkiem w tym miejscu, a przy szerokich stopach wybierz bardziej zabudowane pantofelki.

4. Ustal kolor butów

Tu również masz spore pole do popisu. Mogą być dobrane kolorystycznie do stroju, albo kontrastować z nim. Pasować do torebki, albo np. biżuterii. Możliwości są ogromne.

Zwróć uwagę na to, że jasne buty na obcasie noszone na gołą nogę (lub cieliste rajstopy) optycznie wysmuklają nogi. Ciemne buty plus ciemne rajstopy dają podobny efekt.

5. Przymierz się do obcasów

Zdecyduj się na wysokość obcasów w której czujesz się komfortowo. Wyjście na wesele ma być wszak przyjemnością i okazją do zabawy! Nie sil się na niebotyczne szpilki w których nie będziesz mogła swobodnie chodzić.

6. Kup buty wcześniej

Najlepiej pochodzić w nich przed imprezę – skóra lub materiał "ułoży się" do stopy i będą wygodniejsze. Pamiętaj o tym, że w ciągu dnia stopa trochę puchnie – lepiej więc mierzyć buty w sklepie po południu.

7. Wrzuć do torebki plasterek na otarcia

Oj, tak na wszelki wypadek :)

Eleganckie buty z kolekcji Wojas

Wybrałyśmy dla was przeróżne modele: klasyczne szpilki, czółenka na słupku, pantofle wiązane na kostce i płaskie baleriny. Niektóre modele mają odkryty nosek lub piętę – te będą idealne na lato. Spodobały nam się pantofle z oryginalnymi obcasami: pokrytymi brokatem lub misternymi wzorami. W kolekcji Wojas znajdziecie zarówno damskie buty z zamszu, jak i licowej, gładkiej lub nabłyszczanej skóry. Miłego oglądania!

