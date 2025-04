Muszą do siebie pasować stylem lub przeciwnie, tworzyć intrygujący kontrast. Ważne jest też by buty były tak dobrane do sukienki, by sylwetka wyglądała jak najlepiej.

Reklama

Sukienka plus buty – jak łączyć?

1. Ołówkowa, klasyczna, np. biurowa sukienka najlepiej wygląda z klasycznymi oficerkami. Mogą to być też proste botki na obcasie, np. modnym słupku – tu warunkiem są ładne łydki.

2. Do rozkloszowanej sukienki w romantycznym stylu sięgającej do kolan pasować będą kozaki w stylu boho na grubszym obcasie lub o szerszej, marszczonej cholewce i cienkiej szpilce.

3. Dobrym obuwiem do sukienki typu t-shirt będą trapery oraz botki na grubej podeszwie.

4. Modne ostatnio muszkieterki za kolano nosi się do mini. Stylowy i bardzo kobiecy duet stworzą z sukienką z dzianiny, dopasowaną lub oversize.

5. Kowbojki do połowy łydki najlepiej prezentują się z koszulowymi sukienkami. Możesz je również zestawić klasycznie – z dżinsową szmizjerką lub romantyczną mini w kwiaty w stylu boho.

6. Sztyblety to buty raczej do spodni ale, jeśli jesteś wysoka i zgrabna, możesz nosić je do grubych rajstop i krótkich, prostych sukienek.

7. Botki o skarpetkowych cholewkach, najlepiej na wysokim cienkim obcasie to dobry pomysł na obuwie do sukienek midi.

8. Botki motocyklowe z dużą ilością sprzączek nie lubią dużej konkurencji – jeśli chcesz je nosić do sukienki, musi być ona prosta i krótka, np. typu przedłużony obszerny sweter. Możesz dodać do nich grube, zrolowane skarpety.

9. Do długich, szerokich sukienek dobrze wyglądają cięższe buty na płaskim obcasie i kowbojki. Jeśli sukienka jest rozpinana od dołu, rozkloszowana, możesz też wypróbować zestaw z botkami na obcasie w stylu lat 70.

W jakim towarzystwie najlepiej czuje się granatowa sukienka?

Modne botki z Mohito

To sklep przede wszystkim z odzieżą, ale mają tam na prawdę niezłe buty w najmodniejszych w tym sezonie fasonach. Do naszej galerii wybrałyśmy oryginalne botki skarpetkowe na srebrnym obcasie o nietypowym kształcie. Spodobały nam się też bordowe kozaki z szeroką, marszczoną cholewką na cienkiej szpilce i oliwkowe, z prawdziwego zamszu na stożkowym obcasie. Wybrałyśmy też dla was zamszowe kobaltowe sztyblety i czarne botki w typie kowbojek. Zerknijcie, może któreś z nich przypadnie wam do gustu!





Reklama

Może zainteresują cię też:Jakie buty do czarnej sukienki? Zobacz, co wybierają gwiazdy!Podejrzałyśmy, jakie buty nosicie do czerwonej sukienki. Czy aby prawidłowo?4 różowe sukienki i aż 12 różnych stylizacji!