Sprawdziłyśmy, jakie buty warto kupić z nowej kolekcji H&M. Dokładnie przejrzałyśmy ofertę szwedzkiej sieciówki w poszukiwaniu trendów na nowy sezon. W oko wpadły nam 4 modele, których zakupu nie będziecie żałować. Jest coś eleganckiego, sportowego i - w naszym ulubionym - stylu casual. Oto wzory, w której warto zainwestować na wiosnę!

Zamszowe botki, cena ok. 229,99 zł

Idealne buty przejściowe, które sprawdzą się, kiedy będzie już zbyt ciepło na kozaki. Wykonane są z efektownego zamszu. Mają niewysoki obcas, który będzie idealny na co dzień. To buty do noszenia zarówno ze zwiewnymi sukienkami w stylu boho, jak i jeansami czy cygaretkami. Są bardzo neutralne, więc będą dobrze wyglądać jako dodatek do wielu stylizacji.

Sneakersy z kolorowymi wstawkami, cena ok. 129,99 zł

Kochamy sneakersy, które wyglądają jakby trafiły do sklepów prosto z szaf naszych mam. Inspirowane stylem lat 80. i 90., masywne, a wręcz toporne, najlepiej białe, lecz z akcentami kolorystycznymi. Są nie tylko stylowe, przede wszystkim szalenie wygodne. Zalecamy, by nosić je z sukienkami np. koszulowymi lub w kwiaty. Zamiast torebki sprawdzi się młodzieżowa nerka.

Czółenka z odkrytymi piętami, cena ok. 229,99 zł

Buty z odkrytymi piętami również nawiązują do trendów sprzed lat. W ofercie H&M znalazłyśmy idealny model w zwierzęce wzorki. Będzie pasował do wielu eleganckich zestawów z ołówkowymi lub plisowanymi spódnicami, czy sukienkami. Jeśli masz wystarczająco dużo modowej odwagi, możesz miksować je z innymi printami, np. groszkami w stylu retro.

Mokasyny z frędzlami, cena ok. 139,99 zł

Doskonałe buty do biurowych zestawów. Nie tylko ze względu na klasyczny fason, ale również płaską podeszwę, która zapewnia wygodę w czasie wielogodzinnego siedzenia w biurze. Pasują do biznesowych garniturów, białych koszul i innych formalnych ubrań. Po pracy możesz zestawić je z jeansami z wysokim stanem oraz t-shirtem z nadrukiem.

