Buty z wiązaniem wokół kostki to must-have w tym sezonie. Nieważne, czy są to baleriny czy sandały, ważne by ozdobione były paskiem, rzemykiem lub wstążką, którą możemy ozdobić kostkę lub nawet całą łydkę. W związku z tym mamy dla was kilka pomysłów, dzięki którym urozmaicicie swoje stylizacje.

Jak wiązać buty wokół kostki?

Przeglądając pokazy z największych stolic świata, podpatrzyłyśmy kilka pomysłów. Oprócz klasycznego wiązania wokół kostki, mamy także bardziej ekstrawaganckie propozycje. Projektanci polecają np. dodawać do sandałów bądź balerinek wstążkę. Nonszalancka wersja sprawdzi się wieczorem. Takie buty nosimy bez rajstop. Bosa stopa wygląda sexy!

|Erin Fetherson i B Hollywood - fot. FREE|

Jednak to nie wszystko. 2 mniej banalne rozwiązania zaprezentowała m.in. Isabel Marant. Baleriny bądź sandały ze sznurkiem możemy nosić więc również do spodni. Szyku dodamy, podwijając nogawki tak, by doskonale było widać całe wiązanie. Lubisz szaleć? Całą nogawkę owiń sznurkiem. Na pewno wśród nas znajdą się odważne, które lubią eksperymentować!

|Maison Rabih Kayrouz i Isabel Marant - fot. FREE|

