To buty często decydują o charakterze całego stroju. Jeśli są ciekawe i oryginalne, zyskuje na tym cała stylizacja. Wyszukałyśmy dla ciebie ciekawe propozycje w jednej z popularnych sieciówek.

Jakie buty będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji!

Niezwykłe buty w najnowszej kolekcji Venezia

Dla fanek koloru

Zamiast bezpiecznych czarnych czy beżowych butów, w tym roku postaw na kolor! Może spodobają ci się, jak nam, subtelne zamszowe sztyblety w odcieniu fuksji? A może przekonasz się do złotych kowbojek – wszak metaliczne buty to mocny trend tego sezonu. Takie kolorowe obuwie świetnie ożywia stonowane stroje.

Gdy w duszy gra rock and roll

Ćwieki, nity i blaszki – wszystkie te ozdoby sprawią, że kozaki czy botki nabiorą zdecydowanego charakteru. W Venezii znajdziesz sporo takich botków typu motocyklówki, ale metaliczne akcenty mogą zdobić również sznurowane półbuty na wysokiej platformie. Tego typu buty najlepiej wyglądają w połączeniu z dżinsami lub krótkimi sukienkami w stylu boho.

Odlotowe country

Kowbojki na dobre zadomowiły się w modzie, więc i Venezii znajdziesz ich sporo. Z ciekawszych propozycji: wspomniany już złoty model, czerwone, krótkie lub z panterkową wstawką. Kowbojki coraz częściej zestawia się teraz z długimi, zwiewnymi, wzorzystymi sukienkami – może i ty wypróbujesz takie zestawienie?

Militarne inspiracje

Ciężkie buty z grubymi traperami to dobre obuwie na zimę. A jeśli jest do tego oryginalne i „podkręcają” stylizacje – warto na nie postawić! Zerknij w naszej galerii na nubukowe buty z fantazyjnie wiązanymi sznurówkami lub zielone botki owinięte parcianym paskiem. Fashionistki lubią nosić takie ciężkie buty np. do spodni z lampasami.

Odlotowe obcasy

To również jeden z najmodniejszych detali – wystarczy zerknąć na pokazy czołowych światowych projektantów. W Venezii znajdziesz cudne czarne botki za kolano z obcasem w kolorze… czerwieni! Niezłe są też czółenka na metalowym, ażurowym „stelażu” lub klasyczne, czarne pantofle na trójkątnym obcasie. Jeśli założysz takie nietypowe buty do małej czarnej, zupełnie odmienią jej charakter.

