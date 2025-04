Producent butów Superga tworzy unikalne trampki oraz obuwie lifestylowe. Zobaczcie najnowsze modele!



Reklama

Superga to modna włoska marka obuwia założona w 1911 roku, przez Walter'a Martiny z myślą o produkcji wodoodpornego obuwia na gumowej podeszwie. W 1934 Superga posiadała już w swojej ofercie wiele modeli sportowych m.in. dla koszykarzy, tenisistów czy żeglarzy. W 1951 Superga połączyła się z Prielli a sprzedaż w latach 1952-75 wzrosła w 2 mln par rocznie do 12. W 2004 odłączyła się od Pirelli i następnie weszła w skład BasicNet.

Reklama

Producent butów Superga tworzy unikalne trampki oraz obuwie lifestylowe. Klasyczny model Superga 2750 stał się ikoną na całym świecie. Jest idealny na każdą okazję, jak ulubione jeansy. Pasuje zarówno do miasta jak i na plażę. Można go prać i stworzyć własny unikalny styl vintage. Buty Superga są wykonane w 100% z bawełny, co zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania w

codziennym życiu.